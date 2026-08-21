شهید هرمزی از افسران ممتاز نیروی دریایی ارتش بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار ابوطالب مطلبی عصر جمعه در یادواره شهید عماد هرمزی و شهدای نیروی دریایی ارتش در نوشهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع از کشور، اظهار کرد: شهدا سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی و سند افتخار ملت ایران هستند و امروز همه ما مدیون خون پاک آنان هستیم.

وی با اشاره به جایگاه علمی، اخلاقی و نظامی شهید هرمزی افزود: این شهید بزرگوار دوران تحصیل خود را در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با موفقیت سپری کرد و از جمله دانشجویان ویژه و ممتاز دانشگاه به شمار می‌رفت.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش در انتخاب نیرو برای مأموریت‌های حساس، معیارهای ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: بهترین افسران و کارکنان برای خدمت در یگان‌های راهبردی و شناورهای مهم نیروی دریایی انتخاب می‌شوند و شهید هرمزی نیز به عنوان یکی از افسران عملیات در زمره نیروهای توانمند و برجسته قرار داشت.

امیر دریادار مطلبی با اشاره به جایگاه ناوشکن‌های نیروی دریایی ارتش گفت: ناوشکن دماوند و دیگر شناورهای راهبردی، نماد توانمندی و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران هستند و نیروهایی که در این یگان‌ها خدمت می‌کنند، باید از دانش، مهارت و آمادگی بالایی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: شهید هرمزی پس از دانش‌آموختگی، با شایستگی و توانمندی خود در یکی از حساس‌ترین بخش‌های نیروی دریایی به خدمت پرداخت و در مسیر دفاع از کشور و تأمین امنیت مرزهای آبی ایران اسلامی به شهادت رسید.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با اشاره به شهدای نیروی دریایی در جنگ اخیر بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان مازندران نیز شهدای ارزشمندی تقدیم کرده است و شهید هرمزی یکی از این شهدای والامقام است که نام و یاد او برای همیشه در تاریخ پرافتخار نیروی دریایی ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به حضور فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در این مراسم اظهار کرد: حضور امیر دریادار شهرام ایرانی در کنار خانواده شهدا و مردم نوشهر، نشان‌دهنده اهمیت جایگاه شهدا و تکریم خانواده‌های آنان در نیروی دریایی ارتش است.

امیر دریادار مطلبی افزود: بیش از ۱۵۷ شهید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم شده‌اند و این شهدا با نثار جان خود، امنیت مرزهای آبی کشور را تضمین کردند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح خود را خدمتگزار مردم می‌دانند، گفت: هر اقدامی که نیروهای نظامی انجام می‌دهند، انجام وظیفه در برابر ملت و نظام اسلامی است و ما خود را بدهکار خانواده‌های معظم شهدا و مردم ایران می‌دانیم.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر در پایان با گرامیداشت یاد همه شهدای نیروهای مسلح، به‌ویژه شهدای نیروی دریایی ارتش، تأکید کرد: مسیر شهدا با قدرت ادامه خواهد داشت و نیروهای مسلح با تکیه بر ایمان، دانش و روحیه ایثار، از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور دفاع خواهند کرد.