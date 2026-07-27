نوری: فرودگاه بجنورد باید به شرایط عملیاتی پایدار بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، نشست بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی با مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با محوریت بازگشت فرودگاه بجنورد به جایگاه عملیاتی خود در شبکه حملونقل هوایی کشور برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه بجنورد، ظرفیتهای موجود برای توسعه شبکه پروازی استان و راهکارهای بازگشت شرکتهای هواپیمایی به چرخه خدماترسانی خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفت.
بهمن نوری استاندار خراسان شمالی با اشاره به نقش راهبردی حملونقل هوایی در توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار، اظهار داشت: پایداری شبکه پروازی، صرفاً یک مطالبه خدماتی نیست، بلکه یکی از زیرساختهای کلیدی توسعه اقتصادی، تسهیل سرمایهگذاری، ارتقای محیط کسبوکار، توسعه گردشگری و افزایش دسترسی استان به کانونهای تصمیمگیری و فعالیتهای ملی به شمار میرود.
نوری با بیان اینکه پیش از رخدادهای اخیر، فرودگاه بجنورد با انجام هشت سورتی پرواز هفتگی بخشی از نیازهای حملونقل هوایی استان را تأمین میکرد، افزود: کاهش پروازها موجب افزایش مطالبات مردمی، دغدغه فعالان اقتصادی، دانشگاهیان، بیماران، سرمایهگذاران و بخش خصوصی شده و بازگشت فرودگاه به شرایط عملیاتی پایدار، یکی از اولویتهای جدی مدیریت استان است.
وی با یادآوری وعده وزیر راه و شهرسازی در خصوص تقویت پروازهای خراسان شمالی، خواستار بازگشت مجدد شرکتهای هواپیمایی به فرودگاه بجنورد، احیای برنامه پروازی پیشین، افزایش تعداد پروازها و ایجاد ثبات در برنامههای پروازی استان شد و تأکید کرد: استمرار خدمات هوایی، یکی از الزامات تحقق سیاستهای توسعهای و افزایش مزیت رقابتی خراسان شمالی در جذب سرمایهگذاری است.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر ضرورت تعامل مؤثر شرکت فرودگاهها، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فرودگاه بجنورد تأکید کرد و گفت: انتظار مردم استان، بازگشت هرچه سریعتر ایرلاینها و برقراری پروازهای منظم و پایدار است؛ مطالبهای که مدیریت استان با جدیت تا حصول نتیجه آن را دنبال خواهد کرد.
در این نشست سیدمحمد پاکمهر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی نیز با تأکید بر اهمیت توسعه دسترسی هوایی استان، خواستار تسریع در بازگشت شرکتهای هواپیمایی و افزایش ظرفیت پروازی فرودگاه بجنورد شد و بر آمادگی نمایندگان استان برای پیگیری موضوع در سطح ملی تأکید کرد.
در پایان این نشست، بر استمرار هماهنگیهای مشترک میان استانداری خراسان شمالی، مجمع نمایندگان استان و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برای احیای ظرفیت پروازی فرودگاه بجنورد، افزایش تعداد پروازها، حضور مجدد ایرلاینها و ارتقای خدمات حملونقل هوایی استان تأکید شد
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