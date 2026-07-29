رستمی: زائران اربعین زمان حضور در عراق را مدیریت کنند

طاهر رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: مرز مهران از سوی ستاد اربعین کشور به عنوان مرز اعزام زائران اربعین حسینی استان اعلام شده و زائران خراسان شمالی از این مسیر به عتبات عالیات اعزام میشوند.
وی با اشاره به استقرار مواکب خراسان شمالی در مرز مهران و مسیر پیادهروی زائران به سمت کربلای معلا، افزود: با توجه به نزدیکی مرز مهران، اعزام زمینی زائران استان از این مرز انجام خواهد شد.
رستمی همچنین از تکمیل ظرفیت پرواز دوم فرودگاه بینالمللی بجنورد به نجف اشرف خبر داد و گفت: استان برای فراهمکردن شرایط لازم جهت برقراری سومین پرواز نیز آمادگی دارد.
معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر رعایت قوانین کشور عراق و توصیههای بهداشتی، خاطرنشان کرد: زائران با توجه به گرمای هوا، زمان حضور خود در عراق و همچنین زمان بازگشت را با هدف کاهش مشکلات ناشی از تراکم جمعیت مدیریت کنند.
وی در ادامه از برنامهریزی برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در استان خبر داد و گفت: ستاد اربعین خراسان شمالی در شهرستانهای بجنورد، شیروان، گرمه و سملقان برای خدمترسانی به زائران دهه پایانی ماه صفر و استقرار مواکب در مسیر تشرف به حرم مطهر رضوی برنامهریزی میکند.
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