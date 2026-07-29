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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

رستمی: زائران اربعین زمان حضور در عراق را مدیریت کنند

رستمی: زائران اربعین زمان حضور در عراق را مدیریت کنند

بجنورد - معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر مدیریت زمان سفر اربعین، از زائران خواست با توجه به گرمای هوا، مدت حضور خود در عراق را کاهش دهند

طاهر رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: مرز مهران از سوی ستاد اربعین کشور به عنوان مرز اعزام زائران اربعین حسینی استان اعلام شده و زائران خراسان شمالی از این مسیر به عتبات عالیات اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به استقرار مواکب خراسان شمالی در مرز مهران و مسیر پیاده‌روی زائران به سمت کربلای معلا، افزود: با توجه به نزدیکی مرز مهران، اعزام زمینی زائران استان از این مرز انجام خواهد شد.

رستمی همچنین از تکمیل ظرفیت پرواز دوم فرودگاه بین‌المللی بجنورد به نجف اشرف خبر داد و گفت: استان برای فراهم‌کردن شرایط لازم جهت برقراری سومین پرواز نیز آمادگی دارد.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر رعایت قوانین کشور عراق و توصیه‌های بهداشتی، خاطرنشان کرد: زائران با توجه به گرمای هوا، زمان حضور خود در عراق و همچنین زمان بازگشت را با هدف کاهش مشکلات ناشی از تراکم جمعیت مدیریت کنند.

وی در ادامه از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در استان خبر داد و گفت: ستاد اربعین خراسان شمالی در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، گرمه و سملقان برای خدمت‌رسانی به زائران دهه پایانی ماه صفر و استقرار مواکب در مسیر تشرف به حرم مطهر رضوی برنامه‌ریزی می‌کند.

کد مطلب 6902863

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