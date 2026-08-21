اجاق نژاد: عهد مهدوی، امتداد پیمان عاشورایی با امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد پیش از ظهر جمعه در برنامه تلویزیونی ویژه سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، ضمن تسلیت شهادت امام یازدهم شیعیان و تبریک آغاز امامت حضرت بقیة‌الله الاعظم(عج)، درباره مفهوم عهد و بیعت با امام زمان(عج) و ارتباط آن با قیام حضرت سیدالشهدا(ع) سخن گفت.

وی با اشاره به فرازی از دعای عهد افزود: در این دعا مؤمن هر روز عهد، عقد و بیعت خود را با حضرت ولی‌عصر(عج) تجدید می‌کند و این موضوع نشان می‌دهد که ارتباط با امام زمان(عج) تنها یک اعتقاد ذهنی نیست، بلکه عهدی مستمر و مسئولیت‌آور است که باید در زندگی مؤمنانه مورد توجه قرار گیرد.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، بیعت را یکی از نشانه‌های محبت و تبعیت از حجت الهی دانست و بیان کرد: بیعت با امام، نشانه پذیرش ولایت و همراهی با مسیر الهی است و از همین رو در فرهنگ اهل‌بیت(ع) جایگاه ویژه‌ای دارد.



اجاق‌نژاد ادامه داد: بیعت با حجت خدا در حقیقت بیعت با خداوند متعال است و هنگامی که انسان با امام حسین(ع) پیمان می‌بندد، این عهد در امتداد بندگی و اطاعت از خداوند معنا پیدا می‌کند و ریشه این نگاه را می‌توان در روایات و معارف اهل‌بیت(ع) مشاهده کرد.



بیعت با امام، عهدی برای تبعیت است



وی با اشاره به حرکت امام حسین(ع) از مکه در روز هشتم ذی‌الحجه اظهار کرد: در آن مقطع برخی افراد با انگیزه دلسوزی یا بر اساس محاسبات سیاسی، خروج امام حسین(ع) از مکه را به مصلحت نمی‌دانستند و دیدگاه خود را با حضرت در میان گذاشتند اما امام حسین(ع) ضمن احترام به نظرات آنان، بر اساس تشخیص و تکلیف خود حرکت کرد.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در ادامه به مفهوم لبیک در زیارت‌های اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و گفت: در میان زیارت‌نامه‌های اهل‌بیت(ع)، تعبیر لبیک در زیارت امام حسین(ع) جایگاه ویژه‌ای دارد و این تعبیر با دعوت آن حضرت و پاسخ مؤمنان به ندای ایشان ارتباط پیدا می‌کند.



وی افزود: امام حسین(ع) مردم را به یاری و همراهی فراخواند و کسانی که به این دعوت پاسخ دادند، در حقیقت عهد و بیعت خود را با آن حضرت نشان دادند و همین لبیک، آنان را وارد مسیر همراهی با قیام حسینی کرد.



اجاق‌نژاد با بیان اینکه بیعت دارای مراتب مختلف است، اظهار کرد: می‌توان بیعت را در سه شکل بیعت و شهادت، بیعت و مواصلت و بیعت و مشارکت مورد بررسی قرار داد که هر یک بیانگر نوعی از همراهی با امام و استمرار راه اوست.



وی در توضیح نخستین مرتبه بیعت گفت: بیعت و شهادت مربوط به کسانی است که با امام حسین(ع) پیمان بستند و تا آخرین مرحله در کنار آن حضرت ایستادند و سرانجام در روز عاشورا به شهادت رسیدند.



یاران کربلا در عهد خود ایستادند



تولیت مسجد جمکران با اشاره به جایگاه شهدای کربلا بیان کرد: شهدای کربلا از برترین شهدای عالم به شمار می‌روند و در روایات برای آنان منزلت و فضیلت ویژه‌ای بیان شده است زیرا آنان در اوج امتحان و در سخت‌ترین شرایط، عهد خود با امام زمان خویش را حفظ کردند.



وی درباره مرتبه دوم بیعت نیز گفت: بیعت و مواصلت مربوط به کسانی است که پس از شهادت امام حسین(ع) مسیر آن حضرت را رها نکردند و با ادامه دادن راه و مبارزه در همان مسیر حرکت کردند تا در نهایت به شهادت رسیدند.



اجاق‌نژاد افزود: این گروه پس از واقعه عاشورا، ارتباط خود را با آرمان و مسیر امام حسین(ع) حفظ کردند و در ادامه راه آن حضرت، برای دفاع از حق و مقابله با جریان مقابل تلاش کردند و سرانجام جان خود را در این مسیر از دست دادند.



وی مرتبه سوم را بیعت و مشارکت عنوان کرد و اظهار کرد: کسانی که پس از امام حسین(ع) راه و مسیر ترسیم‌شده از سوی آن حضرت را ادامه دادند اما شهادت نصیبشان نشد، در این دسته قرار می‌گیرند و در حرکت و ثواب مسیر حسینی مشارکت دارند.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با تأکید بر اینکه بیعت تنها به یک مقطع تاریخی محدود نمی‌شود، ادامه داد: عهد با امام حسین(ع) می‌تواند در طول زمان استمرار پیدا کند و انسان‌هایی که در دوره‌های مختلف مسیر آن حضرت را دنبال می‌کنند، به اندازه همراهی و مشارکت خود در این حرکت سهیم هستند.



عهد مهدوی از عاشورا جدا نیست



وی پیوند میان بیعت با امام حسین(ع) و بیعت با حضرت ولی‌عصر(عج) را مورد توجه قرار داد و گفت: هنگامی که امروز با امام زمان(عج) بیعت می‌کنیم، در حقیقت همان عهدی را ادامه می‌دهیم که در محرم و صفر با امام حسین(ع) بسته‌ایم و این دو عهد از یکدیگر جدا نیستند.



اجاق‌نژاد افزود: مؤمن در عزاداری و همراهی با امام حسین(ع) عهد می‌کند که راه آن حضرت را ادامه دهد و در نهم ربیع‌الاول نیز این عهد در قالب تجدید بیعت با حضرت ولی‌عصر(عج) استمرار پیدا می‌کند.



وی بیان کرد: دعای عهد نیز همین استمرار را مورد تأکید قرار می‌دهد و انسان مؤمن در آغاز روز، پیمان خود را با امام زمان(عج) تجدید می‌کند تا ارتباط و عهد او با حجت الهی در طول زندگی استمرار داشته باشد.



تولیت مسجد مقدس جمکران در پایان با اشاره به برنامه‌های این آستان در زمینه تجدید عهد با حضرت ولی‌عصر(عج) گفت: بیعت با امام زمان(عج) نشانه استمرار مسیر ولایت و پیوند نسل امروز با آرمان‌های اهل‌بیت(ع) است و این عهد، امتداد همان راهی است که امام حسین(ع) در عاشورا ترسیم کرد و مؤمنان را به پایبندی به آن فراخواند.