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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

مسکو: نقاط استقرار نیروهای اوکراینی با ۵ فاب-۵۰۰ هدف قرار گرفتند

مسکو: نقاط استقرار نیروهای اوکراینی با ۵ فاب-۵۰۰ هدف قرار گرفتند

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: با استفاده از ۵ بمب هوایی فاب-۵۰۰، نقاط استقرار موقت نیروهای مسلح اوکراین در بلاگوواتنویه در خارکیف مورد اصابت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نقاط استقرار موقت نیروهای اوکراینی در خارکیف هدف قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اعلام کرد که با استفاده از ۵ بمب هوایی فاب-۵۰۰، نقاط استقرار موقت نیروهای مسلح اوکراین در بلاگوواتنویه در خارکیف مورد اصابت قرار گرفت.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، نیروهای مسلح روسیه با حملات پهپادی، یک تاسیسات مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کی‌ یف را به طور کامل از کار انداختند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه مذکور افزود که انبارهای تسلیحات و تجهیزات نظامی در بندر رنی اوکراین نیز با پهپادهای تهاجمی مورد اصابت قرار گرفتند.

کد مطلب 6922907

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