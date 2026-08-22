به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی یورونیوز به نقل از یک مقام آگاه کمیسیون اروپا گزارش داد که اوکراین به این کمیسیون پیشنهاد داده است که بخش بعدی وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به خرید سامانه‌های دفاع موشکی اختصاص یابد.

روزنامه فایننشال تایمز نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اوکراین به دنبال اخذ مجوز (از آمریکا) برای استفاده از پهپادهای مجهز به سامانه استارلینک است.

فایننشال تایمز نوشت: در شرایط کمبود شدید سامانه‌های پدافندی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در تلاش است از ایلان ماسک مالک استارلینک مجوز استفاده از آن برای هدایت حملات پهپادی به خاک روسیه را بگیرد.

این رسانه انگلیسی در عین حال به نقل از منابع آگاه افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این ایده حمایت نکرده و ایلان ماسک نیز این مجوز را نخواهد داد.