به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با اشاره به چهلمین روز تشییع امام شهید، اظهار داشت: توحیدمحوری، مأنوس بودن با قرآن، عبودیت و بندگی خدا، ظلمستیزی، دفاع از مظلومان، زمانشناس، دشمنشناس، مدیر، مدبر، حکیم، فقیه، عالم، شجاع، عارف، متواضع، مردمدوست، مدافع وطن و... از جمله ویژگیهای امام شهید بود.
هیچ اعتمادی به دشمن نیست
وی با اشاره به مناسبت هفته دولت، عنوان کرد: دولتمردان ما باایمان به خدا، پیروی از رهبر معظم انقلاب، جهادی و خستگیناپذیر، با شجاعت و صلابت، برای رفع مشکلات کشور عمل کنند، بهخصوص مشکلات اقتصادی، مبارزه با گرانفروشی. مبارزه با فساد و تبعیض، بهکارگیری انسانهای متخصص، کنارگذاشتن انسانهای بیلیاقت از مسئولیت.
امامجمعه موقت خرمآباد با تأکید بر اینکه دولتمردان مراقب باشند که در مقابل دشمن، پیامی یا سخنی گفته نشود که دشمن احساس ضعف از سوی آنها و کشور کند، گفت: در زمان جنگ مسئول باید شجاع، باصلابت و مقتدر رجز بخواند نه اینکه از نداشتن، نبودنها، ناتوانی و نمیشود دم بزند.
حجتالاسلام شمسی فر، ادامه داد: هیچ اعتمادی به دشمن نیست، نه به امضای او، نه تعهد، پیمان و آتشبس او.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره اقتدار حاکمیت بعد از پیروزی انقلاب در مقابل ایادی و دشمنان، گفت: با این اقتدار، دشمنان در مقابل این ملت امروز زمینگیر شدهاند.
انتقاد از وضعیت بدحجابی در جامعه
امامجمعه موقت خرمآباد با اشاره به موضوع اینکه دشمن در حوزه حجاب و عفاف برنامهریزی کرده است، بعضی از بانوان و دختران غافل در دام دشمن افتادهاند، باید از خواب و غفلت بیدار شوند، گفت: کسی که با بدحجابی و بیحجابی در جامعه حضور پیدا کند و نقش سرباز دشمن را ایفا کند، باید از خواب غفلت بیدار شود، بهجای کمک به دشمن در صفوف مسلمین و برداران و خواهران خود در مقابل دشمن قرار بگیرند.
حجتالاسلام شمسی فر، بیان داشت: شاید کسی نخواست از خواب غفلت بیدار شود، مردم تا کی باید این وضعیت را تحمل کنند؟ هر روز دارد بدتر میشود، از بدحجابی دارد میگذرد و به برهنگی دارد کشیده میشود، این کشور قانون دارد، کسی که قانون را قبول ندارد، موظف است که به قانون پایبند شود، نمیشود کسی قانون را که باب میلش نیست زیر پا بگذارد.
وی ادامه داد: کشور، کشور اسلامی است، اینهمه شهید داده شده که وضع جامعه ما اسلامی باشد، این مردم شهید دادهاند، این مردم برای واجبات الهی قیام و انقلاب کردهاند تا این کشور اسلامی باشد، به قانون الهی عمل شود، مسئولی که در این قضیه کوتاهی میکند باید روز قیامت پاسخ بدهد. در برخی جاها، کار به مراکز اداری هم دارد میکشد، ما انتظار داریم از کسی که در حکومت اسلامی مسئولیت میپذیرد، بر اساس مقررات و قوانین اسلام به مسئولیت خود عمل کند.
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