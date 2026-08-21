امام جمعه فومن: مسئولان شهری به مطالبات مردم توجه جدی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فومن با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) اظهار کرد: تقوا یعنی انسان مراقب باشد اعمال و رفتار او، لباس تقوایی را که بر تن دارد با خار گناه آلوده و آسیب‌دیده نکند.

وی افزود: همان‌گونه که انسان هنگام پوشیدن لباس نو مراقب است در مسیر حرکت با خار و اشیای تیز برخورد نکند، در زندگی نیز باید مراقب رفتار و گفتار خود باشد؛ چراکه دروغ، نگاه حرام و غیبت از جمله گناهانی هستند که به تقوای انسان آسیب می‌زنند.

امام جمعه فومن با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری (ع) بیان کرد: ایمان به خدا و سودرسانی به دیگران از جمله خصلت‌هایی است که انسان مؤمن باید در زندگی خود دنبال کند.

داودی با بیان اینکه ایمان تنها به باور قلبی محدود نمی‌شود، گفت: ایمان سه ضلع دارد؛ اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به دستورات الهی با اعضا و جوارح.

مسجد تنها محل عبادت نیست

وی با اشاره به روز مسجد، مسجد را یکی از مهم‌ترین بنیان‌های جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه می‌تواند محور فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و دینی جامعه باشد.

امام جمعه فومن با اشاره به وجود بیش از ۱۸۰ مسجد در این شهرستان گفت: برخی از مساجد فومن از مساجد فعال و اثرگذار شهرستان هستند و باید زمینه احیای بیشتر مساجد و حضور مؤمنان در آنها فراهم شود.

داودی با اشاره به ظرفیت گردشگری ماسوله افزود: وجود تعداد قابل توجهی مسجد در ماسوله نشان‌دهنده ریشه‌های مذهبی این منطقه است و مساجد واقع در مسیرهای پرتردد گردشگری نیز باید در ساعات اقامه نماز برای استفاده مسافران و نمازگزاران باز باشند.

وی از هیئت امنای مساجد خواست در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند و گفت: خدمت به مسافران و فراهم کردن امکان اقامه نماز برای آنان، خدمتی ارزشمند و در مسیر نصرت دین خداست.

وحدت، نیاز مهم جامعه امروز است

امام جمعه فومن با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، وحدت یکی از مهم‌ترین عناصر مورد نیاز جامعه است و باید در حفظ و تقویت آن دقت کنیم.

وی همچنین با تبریک روز پزشک و آغاز هفته دولت اظهار کرد: از تلاش پزشکان متعهد و همچنین مسئولان شهرستان در مسیر خدمت به مردم قدردانی می‌کنیم و امیدواریم هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد مسئولان به مردم باشد.

مقاومت ملت ایران محاسبات دشمن را تغییر داد

داودی با اشاره به تحولات اخیر و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت توان بازدارندگی کشور گفت: رویکرد جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای باشد که دشمنان حتی جرأت تجاوز و تعدی به کشور را نداشته باشند.

وی افزود: مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر دشمن، معادلات آنها را تغییر داد و نشان داد که ملت ایران در دفاع از کشور و آرمان‌های خود ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه فومن با اشاره به توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح گفت: دشمن با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات گسترده، در برابر اراده و مقاومت ملت ایران نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

داودی با بیان اینکه قدرت دشمن نباید موجب ترس و عقب‌نشینی ملت ایران شود، تصریح کرد: آنچه امنیت کشور را تضمین می‌کند، ایستادگی، آمادگی و قدرت بازدارندگی است.

وضعیت شهری فومن نیازمند توجه جدی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مشکلات شهری فومن اظهار کرد: شهر و شهرداری می‌توانند نماد عمران، آبادانی، رفاه، امنیت و فرهنگ یک شهر باشند و در شهرستانی با پیشینه مذهبی و وجود ۴۱۷ شهید، انتظار می‌رود اولویت‌های عمرانی با دقت بیشتری تعیین شود.

امام جمعه فومن با اشاره به برخی مشکلات شهری از جمله وضعیت نامناسب اطراف پل‌ها، وجود سگ‌های ولگرد، آب‌گرفتگی معابر و ضعف در فضاسازی مناسبتی گفت: برخی از این مسائل بارها به مسئولان تذکر داده شده اما هنوز به شکل مطلوب برطرف نشده است.

داودی ادامه داد: مردم بارها مشکلات محلات و معابر را مطرح کرده‌اند و انتظار دارند مدیریت شهری نسبت به مسائل ساده اما مهمی مانند آب‌گرفتگی معابر، آسفالت مسیرهای مورد استفاده شهروندان و مناسب‌سازی مسیر برای افراد دارای معلولیت توجه بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به هزینه‌های مستمر اجاره تجهیزات صوتی برای برنامه‌های شهری گفت: وقتی امکان خرید تجهیزات و کاهش هزینه‌های جاری وجود دارد، چرا باید در این زمینه تعلل شود؟

تذکرات خیرخواهانه را جدی بگیرید

امام جمعه فومن با تأکید بر اینکه تذکرات مطرح‌شده با هدف اصلاح امور است، گفت: بارها مسائل مختلف را به صورت دوستانه، تلفنی و در جلسات خصوصی با مسئولان مطرح کرده‌ایم، اما اگر این تذکرات اثرگذار نباشد، ممکن است ناچار شویم از تریبون نماز جمعه با صراحت بیشتری سخن بگوییم.

داودی تصریح کرد: این تذکرات از سر خیرخواهی و برای حل مشکلات مردم است و انتظار داریم مسئولان شهری و اجرایی شهرستان نسبت به مطالبات مردم توجه جدی داشته باشند.