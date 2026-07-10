امام جمعه فومن: حجاب سدی محکم در برابر تهاجمات رنگارنگ دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه های نماز جمعه این هفته که با حضور گسترده نمازگزاران در مصلای این شهرستان برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد(ع) و گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب و شهدای خدمت، با اشاره به حضور دهها میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید در تهران، قم، مشهد و همچنین نجف و کربلای معلی، اظهار کرد: این شکوه و عظمت، خود یک دستاورد بزرگ است.

امام جمعه فومن افزود: آمریکا با شهادت رهبری می‌خواست تفکر و راه او را حذف کند، اما این تصویر نشان داد که با حذف شخص، نمی‌توان تفکر را از بین برد. خون، جریان‌ساز و عامل موج و قیام است.

وی ادامه داد: این صحنه بزرگ تاریخی، تحلیلگران و دشمنان را به تعجب واداشته است. نباید اجازه دهیم این رویداد عظیم به عنوان یک مراسم چندروزه فراموش شود؛ این دستاورد پرافتخار باید در تاریخ ثبت و حفظ گردد.

حجت‌الاسلام داودی با اشاره به تشبیه شهادت رهبر شهید به واقعه کربلا، تصریح کرد: یزید با حذف جسم امام حسین(ع) به کامیابی نرسید، بلکه شهادت، تولدی دوباره برای شیعه بود. ایران اسلامی نیز پس از شهادت رهبر عزیز، قدرت گرفت و مردم سلحشوری و رستاخیزی در وجودشان ایجاد شد. خون مظلوم، جوشش و طوفان به پا می‌کند.

ترس دشمن و ضرورت حفظ مطالبه خونخواهی

امام جمعه فومن با اشاره به تغییر هواپیمای رئیس‌جمهور آمریکا در بازگشت از نشست ناتو به دلیل ترس از انتقامجویانه ایران، گفت: این ترس باید در وجود جنایتکاران آمریکایی و صهیونیست حفظ شود. اسلام عزیز، فرهنگ قصاص را برای حیات جامعه ضروری می‌داند. لذا مطالبه خونخواهی باید همواره زنده نگه داشته شود تا دشمن جرأت تکرار جنایت را پیدا نکند.

وی با یادآوری حکم تاریخی امام خمینی(ره) علیه سلمان رشدی، اظهار کرد: امام فرمودند حتی اگر توبه کند، حکم اعدام او ساقط نمی‌شود. مقام معظم رهبری نیز این حکم را تأیید کردند تا هزینه جسارت به پیامبر گرامی اسلام(ص) برای دشمن بالا برود.

امام جمعه فومن از همه آزادیخواهان جهان خواست برای به درک واصل کردن ترامپ و نتانیاهو قیام کنند و تأکید کرد: اگر چنین جریانی در دنیا رقم بخورد، قطعاً عامل امنیت خواهد بود. میلیون‌ها نفری که در گرمای تیرماه پای تابوت رهبر شهید آمدند، نشان از دلدادگی، بصیرت و عشق به خدا و رهبری داشتند.

برکات معنوی تشییع و دستاوردهای مقاومت

حجت‌الاسلام داودی با استناد به روایات، حضور در تشییع جنازه مؤمن را باعث آمرزش گناهان دانست و گفت: میلیون‌ها نفر در تشییع رهبر شهید و شهدای خدمت شرکت کردند، این جمعیت عظیم چه برکات معنوی برای پاکی و طهارت جامعه به همراه دارد.

وی با اشاره به سیره شهادتطلبی رهبر شهید، خاطرنشان کرد: ایشان از مرگ نمی‌ترسیدند و این شجاعت و عزت، احترام ویژه مسلمانان جهان را برای ایران به همراه داشت. این دستاوردها به خاطر ایستادگی، مقاومت و جهاد است که باید قدر بدانیم.

تأکید بر اهمیت حجاب و عفاف در جامعه

امام جمعه فومن در ادامه با گرامیداشت سالروز واقعه مسجد گوهرشاد (۲۱ تیر) و روز عفاف و حجاب، گفت: تاریخ نشان میدهد که دشمنان دین و قرآن، از ۱۰۰ سال پیش با حجاب در حال مبارزه هستند؛ از خنجر رضاخانی تا ماهواره و فضای مجازی امروز. حجاب نه تنها محافظی برای زنان در برابر اذیت و آزار فاسدان است، بلکه تقویت کننده پاکدامنی و عفت، نماد تعهد اجتماعی، کاهش دهنده هزینه های خانواده و عامل حس عزت نفس در زنان است.

وی با استناد به اظهارات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که بی حجاب‌ها را «سربازان ارزان قیمت» خوانده بود، تصریح کرد: ما باید مراقب باشیم دخترانمان در کدام جبهه حرکت می کنند. حجاب، سربازی در جبهه امام حسین(ع) است و بی حجابی، سربازی در جبهه کفر، الحاد و فساد.

حجت‌الاسلام داودی از بازاریان، ادارات، شهرداریها و بخشداریها خواست با نصب بنر و اطلاعیه، فضای عمومی را برای دفاع از حریم حجاب و عفت آماده کنند و تأکید کرد: وقتی مسافری وارد شهرستان فومن می شود، باید حس کند اینجا شهرستانی است که عالمی بزرگ و پرافتخار همچون آیتالله بهجت را در دامان خود پرورانده است.

امام جمعه فومن در پایان خطبه ها، درگذشت حضرت آیت الله حاج شیخ ولی‌رضا قربانی، امام جماعت مسجد ولیعصر(عج) و مدیر حوزه علمیه فومن را به خانواده معظم ایشان، طلاب و نمازگزاران تسلیت گفت و اظهار کرد: این عالم ربانی و اخلاقی، سرمایه و دلگرمی برای شهرستان بود و حضورش در نماز جمعه، مایه قوت قلب ما بود. خداوند به همه ما صبر عنایت فرماید.