به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان نمازگزاران را به تقوای الهی دعوت کرد و اظهار کرد: امام حسن عسکری(ع) در سال ۲۳۲ هجری قمری متولد شدند و در سال ۲۶۰ هجری قمری در ۲۸ سالگی به شهادت رسیدند.

وی افزود: دوره امامت آن حضرت شش سال بود و ایشان پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام هادی(ع) در سال ۲۵۴ هجری قمری به امامت رسیدند و در شرایط سخت حصر، محدودیت و تقیه در سامرا زندگی کردند و مرقد مطهر آن حضرت نیز در همان منزل محل سکونت ایشان در سامرا قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) پس از شهادت امام حسن عسکری(ع)، بخشی از وصیت آن امام همام را قرائت کرد و گفت: انسان باید با سخن و سیره امام حسن عسکری(ع) زندگی کند زیرا این آموزه‌ها موجب رشد، تعالی، آرامش و سعادت انسان در دنیا و آخرت می‌شود.

وی با تبیین فرازهای وصیت‌نامه امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: تقوای الهی، رعایت ورع در دین، کوشش برای خدا، صداقت در گفتار و امانت‌داری باید در زندگی فردی و خانوادگی، بازار، محیط کار و جامعه عملیاتی شود چراکه اگر این اصول در جامعه اجرا شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به نورانیت کلام اهل‌بیت(ع) گفت: شنیدن سخنان اهل‌بیت(ع) نیز برای انسان نورانیت ایجاد می‌کند، اما نباید به شنیدن روایات در نماز جمعه، سخنرانی‌ها و مساجد اکتفا کرد و فرهنگ حدیث‌خوانی و روایت‌خوانی در خانه‌ها گسترش یابد.

وی افزود: برخی از برادران اهل‌سنت کتاب‌های حدیثی خود را به‌صورت جمعی از ابتدا تا انتها مطالعه و درباره آن گفت‌وگو می‌کنند که این سنت ارزشمند، قابل توجه است و خواندن احادیث و معارف اهل‌بیت(ع) در خانواده‌ها باید به یک فرهنگ تبدیل شود تا خانه‌ها از برکت و معنویت برخوردار شوند.

خطیب جمعه همدان تاکید کرد: مبارک بودن خانه به بزرگی و متراژ آن و یا واقع شدن در بالاشهر و پایین‌شهر نیست بلکه نورانیت خانه به صفا و معنویت آن و به این است که فرزندان در فضای آشنایی با اهل‌بیت(ع) رشد کنند.

وی در ادامه با اشاره به سفارش امام حسن عسکری(ع) درباره «طول السجود» گفت: مومنان باید در شبانه‌روز زمانی را برای سجده‌های طولانی اختصاص دهند، حتی اگر این زمان تنها یک یا ۲ دقیقه باشد و سجده‌های بسیاری از افراد محدود به چند ثانیه است، در حالی که سجده طولانی از توصیه‌های مورد تاکید اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود.

آیت الله شعبانی موثقی با بیان اینکه این سفارش نیازمند برنامه‌ریزی است، افزود: ضرورتی ندارد افراد از ابتدا سجده‌های چندساعته داشته باشند، اما می‌توانند در طول شبانه‌روز یا دست‌کم در طول هفته زمانی را برای این عمل عبادی در نظر بگیرند.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) بیان کرد: جوانی از پیامبر(ص) خواست ورود او به بهشت را تضمین کند و پس از اصرار پیامبر(ص) درخواست او را پذیرفتند اما از وی خواستند که با سجده‌های طولانی، در این مسیر به خود کمک کند.

امام جمعه همدان همچنین با تاکید بر اهمیت «حسن الجوار» اظهار کرد: مردم باید مراقب همسایگان خود باشند و در آپارتمان، منزل، مغازه و اداره با همسایگان و اطرافیان خود نیکو رفتار کنند.

وی گفت: سفارش به حسن همجواری، وحدت، رفت‌وآمد و مراودات اجتماعی با برادران اهل‌سنت از جمله توصیه‌های پیامبر اکرم(ص) و اولیای الهی است و با توجه به نزدیک شدن هفته وحدت توجه به این آموزه‌ها اهمیت بیشتری دارد.

آیت‌الله شعبانی موثقی در ادامه با اشاره به حدیث نبوی مبنی بر اینکه هر کس بدون شناخت امام زمان خود از دنیا برود به مرگ جاهلی مرده است، همگان را به تجدید بیعت با فرزند زهرای مرضیه (س) فراخواند و تصریح کرد: این ملت بزرگ با وجود نازنین فرزند پیامبر و امیرالمومنین (ع) ایشان را به عنوان امام زمان خود می‌شناسد و خداوند و ملائکه را شاهد بر این اعتقاد می‌گیرد.

وی با یادآوری فرمایش مرحوم آیت‌الله بهجت مبنی بر اینکه امام زمان (عج) صدای ما را می‌شنود و از احوال ما آگاه است، تاکید کرد: حمایت‌های حضرت حجت (عج) این کشور را حفظ کرده و اگر دشمن با تمام تلاش، هجمه و قدرت تسلیحاتی خود در برابر کشور اهل‌بیت (ع) ۶ ماه معطل مانده و اعلام بن‌بست می‌کند، تنها به واسطه دعای ایشان است چراکه این مردم برای اهل‌بیت (ع) قیام کردند و اگر در طول ۴۷ سال گذشته در برابر طاغوت ایستادند و شهدای بسیاری تقدیم کردند، همگی به پشتوانه این اعتقاد قلبی بوده است.

امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله بازدارندگی پایدار و حداکثری پرداخت و اظهار کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت خود را به اراده دشمن یا سازمان‌های بین‌المللی واگذار کند چراکه نهادهای بین‌المللی نه تنها امنیت‌آفرین نیستند بلکه گاه خود عامل ناامنی محسوب می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه بازدارندگی پایدار یک نهاد امنیت‌ساز است، سه ضلع اصلی این بازدارندگی را قدرت نظامی، اقتصاد و فرهنگ برشمرد و تصریح کرد: اگرچه کشور باید از نظر قدرت نظامی در سطحی باشد که دشمن جرات حمله نداشته باشد اما تجربه جنگ‌های اخیر نشان می‌دهد که صرف قدرت نظامی کفایت نمی‌کند و نیازمند بازخوانی و بازسازی راهبردهای نظامی هستیم و تغییراتی در این راهبردها ضروری است.

آیت الله شعبانی موثقی ضلع دوم بازدارندگی را مسئله اقتصاد و معیشت مردم دانست و گفت: مبارزه با فقر و تامین نیازهای معیشتی مردم نظیر مسکن، درمان و آموزش، مستقیم بر تاب‌آوری اجتماعی تاثیرگذار است.

وی افزود: دشمن با تحریم‌های اقتصادی به دنبال کاهش نارضایتی و تضعیف بازدارندگی است و مسئولان باید اقتصاد مقاومتی را برای حل مشکلات جدی بگیرند و در معیشت مردم اولویت‌سنجی کنند.

خطیب جمعه همدان ضمن تشکر از منتفی شدن افزایش قیمت بنزین، خواستار تلاش مضاعف دولت در این حوزه شد.

آیت‌الله شعبانی ضلع سوم و بسیار مهم بازدارندگی را حوزه فرهنگ عنوان کرد و با بیان اینکه فرهنگ تنها یک توصیه اخلاقی فردی نیست، افزود: اگر حیا و عفاف در جامعه تضعیف شود، نهاد امنیت کشور آسیب می‌بیند.

وی با تاکید بر اینکه کسی به دنبال دو قطبی‌سازی یا برخوردهای سلبی تند نیست، تصریح کرد: باید با کارهای ایجابی، تبیینی و نظارت صحیح به مردم آگاهی داد و این مطالبه تنها خواست قشر مذهبی نیست و عموم مردم از ناهنجاری‌های اخلاقی گلایه‌مند هستند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان از متولیان امر و دستگاه‌های مسئول خواست تا با برنامه و طراحی دقیق نسبت به خطراتی که بنیان خانواده را تهدید می‌کند، اقدام کنند.

وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر از تلاش‌های انجام شده در استان برای اجرای طرح‌های محله‌محوری و همکاری مساجد با دولت تشکر کرد و با اشاره به روز صنعت دفاعی و یاد شهید نصیرزاده بر استمرار مسیر انتقام از دشمنان تاکید کرد و افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمنان ما طعم مرگ راحت در بستر را نخواهند چشید و ملت ایران از خونخواهی رهبر شهیدش کوتاه نخواهد آمد.