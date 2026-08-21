ماموستا رستمی: نظارت بر بازار و حمایت از تولید باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی، اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف مسئولان در شرایط کنونی، تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد زمینههای مناسب برای فعالیت اقتصادی است.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای قابل توجهی در بخشهای مختلف کشور و استان وجود دارد، افزود: استفاده هدفمند از توانمندیهای داخلی، تقویت بخش تولید، حمایت از کشاورزان و فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان میتواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.
امام جمعه سنندج بر ضرورت حضور فعال و مسئولانه مدیران در میدان خدمت تأکید کرد و گفت: شرایط موجود نیازمند تلاش بیشتر و کار جهادی است و مسئولان باید با شناسایی ظرفیتهای موجود، از امکانات کشور برای حل مسائل مردم استفاده کنند.
کنترل بازار مطالبه جدی مردم
ماموستا رستمی یکی از اولویتهای مهم در حوزه اقتصاد را نظارت مستمر بر بازار دانست و بیان کرد: دستگاههای مسئول باید با جدیت بیشتری وضعیت بازار را رصد کنند تا فشار افزایش قیمتها بر زندگی مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، کاهش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی افزود: محصولی که در داخل کشور تولید میشود باید با سازوکار مناسب و قیمت منطقی به دست مصرفکننده برسد و نباید ضعف در نظارت موجب شود مردم هزینه بیشتری برای کالاهای داخلی پرداخت کنند.
امام جمعه سنندج همچنین حمایت از تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان اقتصادی را ضروری دانست و اظهار کرد: رونق تولید زمانی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شود که تولیدکننده از حمایت لازم برخوردار باشد و در کنار آن، بازار نیز به شکل صحیح مدیریت شود.
وی اشتغال جوانان را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی برای جوانان، حمایت از ایدهها و ظرفیتهای آنان و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار باید در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
تحریم نباید بهانهای برای کمکاری باشد
ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای اعمالشده علیه ایران، اظهار کرد: دشمنان پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود از مسیرهای مختلف، فشار اقتصادی را به عنوان ابزاری برای ایجاد مشکل در زندگی مردم دنبال میکنند.
وی افزود: تحریمها با هدف تحت فشار قرار دادن ملت ایران اعمال میشود، اما وجود محدودیتهای خارجی نباید موجب شود ظرفیتهای داخلی نادیده گرفته شود یا مشکلات موجود بدون راهکار باقی بماند.
امام جمعه سنندج با تأکید بر اینکه مسئولان نباید تحریم را دستاویزی برای توجیه مشکلات قرار دهند، تصریح کرد: کشور از ظرفیتهای فراوانی در حوزههای مختلف برخوردار است و باید این توانمندیها به شکل درست شناسایی، مدیریت و فعال شوند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی انتظار مردم از مسئولان، تلاش بیشتر برای حل مشکلات و کاهش فشارهای اقتصادی است و مدیران باید با روحیه جهادی در میدان خدمت حضور داشته باشند.
ماموستا رستمی همچنین با انتقاد از رویکرد برخی قدرتهای جهانی در قبال ملتها گفت: ادعای حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان زمانی ارزش دارد که در عمل نیز رعایت شود و فشار اقتصادی بر مردم و ملتها نمیتواند با چنین شعارهایی سازگار باشد.
کردستان نیازمند تداوم خدمترسانی است
امام جمعه سنندج در ادامه با اشاره به خدمات و اقدامات انجامشده در استان کردستان اظهار کرد: مردم استان مردمی منصف هستند و خدماتی را که در حوزههای مختلف انجام میشود، میبینند و قدردان تلاش مسئولان هستند.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختها میتواند زمینهساز پیشرفت استان باشد، افزود: با وجود اقدامات صورت گرفته، همچنان مسائل اقتصادی و معیشتی بخشی از مردم نیازمند توجه جدی است و روند خدمترسانی باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: هدف اصلی برنامههای اقتصادی و عمرانی باید بهبود کیفیت زندگی مردم باشد و در این مسیر لازم است توجه بیشتری به اقشار ضعیف و خانوادههایی شود که بیش از دیگران از فشارهای اقتصادی آسیب میبینند.
وی همچنین با تبریک هفته دولت به مسئولان و دولتمردان، ابراز امیدواری کرد این ایام فرصتی برای معرفی اقدامات انجامشده و آغاز طرحهایی باشد که نتیجه آن در زندگی مردم و توسعه استان قابل مشاهده باشد.
امام جمعه سنندج در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به میلاد پیامبر اکرم (ص) و فرارسیدن هفته وحدت، پیامبر اسلام را الگویی برای عدالت، اخلاق، کرامت انسانی و همبستگی میان مسلمانان دانست.
وی گفت: سیره پیامبر اسلام (ص) نشان میدهد که جامعه اسلامی باید بر پایه عدالت، وحدت و احترام به کرامت انسانها شکل بگیرد و فاصلهای میان مردم و طبقات مختلف جامعه وجود نداشته باشد.
ماموستا رستمی با اشاره به رفتار پیامبر اکرم (ص) با فقرا و عالمان افزود: پیامبر اسلام (ص) با اخلاق نیکو و رفتار انسانی مردم را به اسلام دعوت کرد و در جامعهای که بر پایه آموزههای ایشان شکل گرفت، عزت و کرامت انسان مورد توجه قرار گرفت.
وی تأکید کرد: امروز نیز مسلمانان برای عبور از فشارها و توطئهها بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز دارند و توجه به مشترکات میتواند زمینه ایستادگی در برابر چالشهای موجود را فراهم کند.
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