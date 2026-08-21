حسینی: مسجد باید محور حل مسائل فرهنگی و اجتماعی محلات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبههای نماز جمعه زنجان با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، جامعهسازی، حفظ انسجام شیعیان و تقویت وحدت میان مسلمانان را از مهمترین راهبردهای آن حضرت در برابر توطئههای دشمن عنوان کرد.
وی با اشاره به نظریه «انسان ۲۵۰ ساله» تبیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: حیات ائمه معصومین(ع) از سال ۱۱ تا ۲۶۰ هجری قمری یک جریان پیوسته است و زندگی هر یک از ائمه(ع) باید در امتداد یک مسیر واحد و در راستای تحقق اهداف اسلام مورد بررسی قرار گیرد.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه دوران امام رضا(ع) تا امام حسن عسکری(ع) از مقاطع حساس تاریخ تشیع بود، افزود: حکومت عباسی پس از مشاهده شکلگیری تشکیلات و افزایش انسجام میان شیعیان، سیاست تبعید، محدودسازی و حذف ائمه(ع) را دنبال کرد و امامان این دوره با فشارها و محدودیتهای گسترده مواجه بودند.
خدمت به مردم، جلوهای از فرهنگ انتظار
حسینی با تبریک هفته دولت از تلاش کارکنان دستگاههای اجرایی، پزشکان، داروسازان، کارکنان صنایع دفاعی و دیگر اقشار خدمتگزار قدردانی کرد و گفت: خدمت به مردم در دوران غیبت، بر اساس روایات اهلبیت(ع)، از پاداش و فضیلت ویژهای برخوردار است و هر اقدامی که با نیت الهی برای گرهگشایی از مشکلات مردم انجام شود، عبادت محسوب میشود.
وی بر ضرورت تکریم مردم در ادارات و مراکز خدماتی تأکید کرد و افزود: خوشرویی، برخورد مناسب و خدمت صادقانه به مردم از جلوههای فرهنگ انتظار و زمینهسازی برای حکومت حضرت ولیعصر(عج) است.
امام جمعه زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدعلی رجایی، وی را الگویی برای مدیریت مردمی و خدمت بیمنت دانست و گفت: ماندگاری نام و یاد شهید رجایی به دلیل روحیه خدمتگزاری و ارتباط صمیمانه با مردم است و مسئولان باید این شیوه را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.
حسینی با اشاره به روز جهانی مسجد اظهار کرد: مسجد مهمترین پایگاه جامعهسازی و تمدنسازی در اسلام است و انقلاب اسلامی نیز از مسجد آغاز شد؛ بنابراین امروز نیز برای حل مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی باید مسجد محور فعالیتها در محلات قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش مساجد در تربیت نیروهای مؤثر انقلاب و دفاع مقدس افزود: بسیاری از فرماندهان، دانشمندان و نخبگان از مسجد تربیت شدهاند و این ظرفیت بالای مسجد را برای تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد نشان میدهد.
امام جمعه زنجان تأکید کرد: مسجد نباید تنها محل اقامه نماز و برگزاری مراسمهای مناسبتی باشد، بلکه باید به مرکزی برای فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی کودکان، نوجوانان، جوانان و خانوادهها تبدیل شود.
وی نقش ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد، مردم و نهادهای فرهنگی را در احیای کارکرد مسجد مهم دانست و گفت: فعال و اثرگذار شدن مساجد میتواند در کاهش بسیاری از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر باشد.
حسینی با اشاره به رویکرد محلهمحوری با محوریت مسجد از سوی رئیسجمهور، این سیاست را فرصتی برای تقویت نقش مساجد در مدیریت محلات دانست و از دستگاههای اجرایی، حوزههای علمیه و مردم خواست برای تحقق این رویکرد و جبران عقبماندگیها در احیای کارکرد مساجد همکاری کنند.
وی با تأکید بر اینکه جنگ روایت و جنگ شناختی پدیدهای جدید نیست، تصریح کرد: مخالفان جریان حق از دوران ائمه اطهار(ع) برای تغییر باورها و تضعیف جبهه حق از این ابزار استفاده میکردند.
امام جمعه زنجان ادامه داد: مخالفان اهلبیت(ع) برای تخریب جایگاه ائمه(ع) روایتهای جعلی تولید میکردند که برخی با هدف غلو، برخی برای تنزل مقام ائمه(ع) و برخی نیز با توهین به مقدسات دیگران همراه بود تا تصویر نادرستی از مکتب اهلبیت(ع) ارائه شود.
حسینی تأکید کرد: آموزه اهلبیت(ع) این است که حتی درباره مقدسات دیگران نیز نباید زبان به دشنام و ناسزا گشود و این مسئله با موضع لعن نسبت به طاغوتها و دشمنان حق تفاوت دارد.
جامعهسازی؛ مقدمه تحقق تمدن اسلامی
وی جامعهسازی را یکی از مراحل اساسی تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت اسلامی، استقرار جامعه اسلامی اهمیت ویژهای دارد و بدون جامعهسازی، تمدن اسلامی تحقق پیدا نمیکند.
امام جمعه زنجان فرهنگ را زیربنای تمدن دانست و افزود: هرگاه فرهنگ اسلامی در جامعه نهادینه شود، آثار و جلوههای تمدنی آن نیز در عرصههای مختلف ظهور خواهد کرد.
حسینی با اشاره به توصیههای امام حسن عسکری(ع) برای تقویت روابط اجتماعی اظهار کرد: حضور در نماز جماعت اهل سنت، شرکت در تشییع جنازه آنان، عیادت از بیماران، رعایت حقوق همسایگان، امانتداری و حفظ روابط برادرانه از جمله توصیههای آن حضرت به شیعیان بوده است.
وی با انتقاد از کمرنگ شدن برخی ارزشهای اجتماعی گفت: صله رحم، عیادت از بیماران، دید و بازدید و ارتباطات ایمانی از سنتهایی است که تحت تأثیر برخی مظاهر فرهنگ غربی در جامعه کمرنگ شده و باید برای احیای آنها تلاش شود.
امام جمعه زنجان با اشاره به نامگذاری هفته وحدت از سوی امام خمینی(ره) افزود: این اقدام در راستای تقویت وحدت میان مسلمانان انجام شد، چراکه دشمنان اسلام همواره از اختلاف و تفرقه میان شیعه و سنی برای سلطه بر کشورهای اسلامی استفاده کردهاند.
حسینی با اشاره به آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) در نهم ربیعالاول، این مناسبت را فرصتی برای تجدید عهد با امام زمان(عج) دانست و گفت: اندیشه مهدوی، اندیشه قیام، حرکت، جهاد و امید است و جامعهای که به این اندیشه پایبند باشد، در برابر ظلم، استکبار و استعمار تسلیم نخواهد شد.
وی افزود: نهم ربیعالاول از جهت آغاز امامت امام عصر(عج) جایگاه ویژهای دارد و جامعه شیعی باید این روز را با نشاط و برگزاری مراسم مناسب گرامی بدارد.
امام جمعه زنجان در عین حال نسبت به برخی برداشتهای نادرست درباره این مناسبت هشدار داد و تصریح کرد: برخی باورهای رایج درباره نهم ربیعالاول پشتوانه معتبر تاریخی ندارد و نباید با استناد به روایتهای جعلی یا برگزاری مراسمهای انحرافی، زمینه سوءاستفاده دشمنان و مخدوش شدن چهره مکتب اهلبیت(ع) فراهم شود.
نظر شما