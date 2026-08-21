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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

اختصاص ۲.۵ همت برای توسعه زیرساخت هوش مصنوعی صنایع کرمان

اختصاص ۲.۵ همت برای توسعه زیرساخت هوش مصنوعی صنایع کرمان

کرمان- رئیس پارک علم و فناوری کرمان از اختصاص۲.۵ همت تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در صنایع این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد رستمی، با اشاره به اختصاص ۲.۵ همت تسهیلات برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در صنایع کرمان گفت: این تسهیلات در چارچوب تفاهم‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود و هر طرح می‌تواند تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات بهره‌مند شود.

وی درباره شرایط دریافت این تسهیلات افزود: این حمایت ویژه صنایعی است که از ظرفیت مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و درآمد عملیاتی، سرمایه ثبتی و نسبت مالکانه قابل قبول داشته باشند و سهامدار اصلی آن‌ها بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: تسهیلات مذکور با نرخ ۲۳ درصد ارائه می‌شود و دوره بازپرداخت آن برای تسهیلات ثابت سه سال و برای سرمایه در گردش یک سال در نظر گرفته شده است. پرداخت نیز به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان، عضویت در یکی از پارک‌های علم و فناوری کشور را شرط اصلی استفاده از این تسهیلات عنوان کرد و گفت: شرکت‌های متقاضی می‌توانند در پارک علم و فناوری موردنظر خود در هر نقطه کشور مستقر شوند.

رستمی، با تأکید بر اینکه هدف اصلی این تسهیلات، ایجاد زیرساخت‌های هوش مصنوعی در صنایع است، بیان کرد: دریافت‌کنندگان تسهیلات باید زیرساختی ایجاد کنند که بتواند آن‌ها را به هاب و مرجع هوش مصنوعی صنعت خود تبدیل کند و خدمات هوشمندسازی را علاوه بر مجموعه خود، به سایر شرکت‌های فعال در همان صنعت نیز ارائه دهند.

وی ادامه داد: حداقل ۵۰ درصد هزینه تسهیلات باید صرف ایجاد زیرساخت هوش مصنوعی شامل GPU، سرور، کارت‌های گرافیکی و تجهیزات پردازشی شود و در کنار آن، توسعه پلتفرم‌ها، چت‌بات‌ها و عامل‌های هوش مصنوعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان، وجود داده‌های گسترده در صنایع را از الزامات مهم این طرح دانست و گفت: زیرساخت ایجادشده باید متناسب با نیاز صنعت و توان پردازش و تحلیل داده‌های بزرگ آن حوزه طراحی شود تا امکان ارائه خدمات هوش مصنوعی به سایر شرکت‌های فعال در زنجیره صنعت نیز فراهم شود.

رستمی، خاطرنشان کرد: صنایعی که تاکنون در حوزه هوشمندسازی فعالیت جدی نداشته‌اند نیز در صورت وجود نگاه مثبت و حمایت مدیریتی می‌توانند همزمان با تدوین سند راهبردی هوش مصنوعی خود، طرح ایجاد زیرساخت و دریافت تسهیلات را ارائه کنند.

کد مطلب 6922998

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