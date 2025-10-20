کاظمی: گام دوم پویش امید با هدف توانمندسازی جوانان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاظمی، پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری گفت: گام دوم پویش امید با هدف توانمند سازی جوانان، حمایت از ایده‌های نو و تقویت روحیه کارآفرینی در شش شهرستان کرمان، رفسنجان، شهربابک، سیرجان، بم و جیرفت برگزار می‌شود.

وی افزود: ثبت نام دور دوم این پویش آغاز شده و تا ۱۶ آبان ادامه دارد.

وی ادامه داد: طی سال گذشته کسب و کارهای دانش بنیان استان کرمان سه برابر نرخ رشد متوسط کشور افزایش داشته و اکنون بیش از ۱۳۰ شرکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری استان کرمان فعال هستند.

رئیس پارک علوم و فناوری استان کرمان با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان کرمانی از لحاظ استقرار فضای فیزیکی وضعیت خوبی ندارند افزود: در سطح استان کرمان ساختمان‌های مازاد زیادی است که اگر این فضا در اختیار پارک علم و فناوری قرار گیرد می‌توان مشکل فضای استقرار شرکت‌های دانش بنیان را حل کرد.

کاظمی، گفت: پارک علم و فن آوری استان کرمان در تشکیل شرکت‌های نوآور و فن آور جزو ۵ استان اول کشور می‌باشد.

وی ادامه داد: در سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در شرکت‌های دانش بنیان رتبه سوم کشور و در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ رتبه دوم به استان کرمان اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه کرمان به تاراج رفته ترین استان کشور از لحاظ منابع خداوندی است افزود: متأسفانه با وجود منابع خدادادی در استان کرمان، سرمایه و ثروت نسل آینده ما استخراج و از استان خارج می‌شود.

کاظمی، افزود: ما باید از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش بنیان و خلاق برویم.