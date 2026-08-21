امام جمعه موقت قزوین: دولت برای کاهش فشار معیشتی مردم تلاش کند

به گزارش خبرنکار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به شرایط حاکم بر جهان اظهار کرد: دنیا امروز پر از ظلم و جور شده و یک قدرت مستکبر عالم، دنیا را ملک طلق خود می‌داند و هر روز به گوشه‌ای از این کره خاکی دست‌درازی می‌کند.

وی افزود: حتی قدرت‌های بزرگ دیگر نیز جسارت مقابله و رودررو شدن با این قدرت را ندارند، اما ملت ایران توانسته است در برابر این قدرت غدار بایستد و به گونه‌ای با آن مقابله کند که امروز دشمن مستأصل شده و نمی‌داند چگونه با ملت ایران برخورد کند.

امام‌جمعه موقت قزوین با بیان اینکه دشمن هر روز با ادعاها و دروغ‌های جدید تلاش می‌کند ملت ایران را شکست دهد، عنوان کرد: امروز آمریکای جنایتکار در برابر این ملت قهرمان و فداکار مستأصل است و هرچه بیشتر تلاش می‌کند، بیشتر در باتلاق شکست فرو می‌رود.

وی ادامه داد: ملت ایران این رشادت و دستاورد بزرگ را ارزان به دست نیاورده است، بلکه شهدای بسیاری تقدیم کرده؛ از شهدای کودک گرفته تا رزمندگان جان‌برکف، فرماندهان بزرگ، مردم بی‌گناه و غیرنظامی شهرها و دانشمندان برجسته هسته‌ای و غیرهسته‌ای.

سبحانی‌نیا تصریح کرد: مردم ایران برای پیروزی اسلام و انقلاب اسلامی هزینه داده‌اند و امروز نیز همچنان از جان و مال خود هزینه می‌کنند.

حضور ۱۷۰ شبانه مردم خار چشم آمریکا و اسرائیل است

وی با اشاره به حضور شبانه مردم در خیابان‌ها و میادین گفت: حدود ۱۷۰ شب و نزدیک به شش ماه است که مردم هر شب خیابان‌ها را پررونق نگه داشته و حضور خود را در صحنه حفظ کرده‌اند.

امام‌جمعه موقت قزوین بیان کرد: بدانید حضور شما مردم در خیابان‌ها خار چشم آمریکا و اسرائیل و تیری در قلب بدخواهان انقلاب، اسلام و ایران است و همین حضور مردم مانع از آن شده که دشمن بتواند اقدام دیگری علیه ملت ایران انجام دهد.

وی گفت: از طرف ملت قهرمان ایران به مستکبران عالم اعلام می‌کنیم که ۱۷۰ شب چیزی نیست و اگر ده‌ها برابر این میزان نیز لازم باشد، مردم در میدان و خیابان حضور خواهند داشت تا انتقام خون شهدا و شهدای انقلاب اسلامی را بگیرند.

دولت برای کاهش فشار اقتصادی و معیشتی مردم تلاش کند

سبحانی‌نیا در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، این مناسبت را به دولتمردان و خدمتگزاران کشور تبریک گفت و اظهار کرد: دولتمردان دلسوز، امید این ملت هستند و انتظار داریم بیش از گذشته حکمت و شجاعت را در هم بیامیزند تا بتوانند بهتر از گذشته به این ملت فداکار و شجاع خدمت کنند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزود: دشواری‌های اقتصادی که روزبه‌روز بر گرده مردم سنگین‌تر می‌شود، زندگی و معیشت را سخت کرده است.

امام‌جمعه موقت قزوین خاطرنشان کرد: این ملت مقاوم است و تحمل می‌کند، اما از دولتمردان انتظار داریم با دلسوزی، خردمندی، حکمت و شجاعت، تا آنجا که مقدور است بار مشکلات زندگی و معیشت را برای مردم آسان کنند.

وحدت رمز پیروزی ملت ایران است

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت گفت: هفته وحدت یادگار امام خمینی(ره) و با هدف ایجاد وحدت میان شیعه و اهل سنت شکل گرفته است و این وحدت باید در سراسر جهان اسلام مورد توجه قرار گیرد.

سبحانی‌نیا افزود: دشمنان در طول تاریخ تلاش کرده‌اند میان شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنند تا بتوانند بر کشورهای اسلامی و ثروت‌های آنان سلطه پیدا کنند، بنابراین وحدت، رکن رکین و رمز پیروزی مسلمانان است.

وی تأکید کرد: امروز در کشور ما تنها وحدت میان شیعه و سنی مطرح نیست، بلکه وحدت میان همه آحاد ملت ضروری است و مقابله با قدرت‌های استکباری نیازمند اتحاد همه مردم است.

امام‌جمعه موقت قزوین گفت: برای مقاومت در برابر آمریکا و مقابله با جنایت‌ها و خباثت‌های دشمن، همه مردم باید در کنار یکدیگر باشند؛ فرقی نمی‌کند شیعه باشند یا سنی، مسیحی باشند یا یهودی و یا از اقوام مختلف فارس، ترک و بلوچ باشند.

وی ادامه داد: مهم این است که همه زیر پرچم جمهوری اسلامی و در قلمرو ایران زندگی می‌کنیم و با وحدت می‌توانیم دشمن را خوار، زبون و شکست‌خورده کنیم.

سبحانی‌نیا در ادامه با استناد به روایاتی از امام حسن عسکری(ع) بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی در جامعه تأکید کرد و گفت: امام حسن عسکری(ع) می‌فرمایند با مردم نیکو سخن بگویید؛ چه مؤمن باشند و چه مخالف.

وی افزود: برخورد نیکو و سخن زیبا حتی در مواجهه با مخالفان می‌تواند زمینه جذب آنان به ایمان و دین را فراهم کند و در جامعه باید اهل مدارا و خوش‌رفتاری باشیم.

امام‌جمعه موقت قزوین با اشاره به روایت دیگری از امام حسن عسکری(ع) بیان کرد: دو خصلت وجود دارد که بالاتر از آن چیزی نیست؛ ایمان به خدا و نفع‌رسانی به دیگران.

وی خاطرنشان کرد: خیررسانی و نفع‌رسانی به برادران، شهروندان، همسایگان، خویشاوندان و همه افراد جامعه می‌تواند رابطه الفت، صمیمیت و دوستی را میان مردم تقویت کند.

سبحانی‌نیا با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: باید از پیامبر اکرم(ص) الگو بگیریم؛ آن حضرت حتی به عیادت کسی رفت که مدت‌ها بر سر مبارک ایشان خاکستر می‌ریخت و همین رفتار موجب شرمندگی و هدایت آن فرد شد.

وی تأکید کرد: اگر در برابر خویشاوندان، دوستان، آشنایان و همسایگان خود با حسن رفتار و نفع‌رسانی برخورد کنیم، می‌توانیم زمینه افزایش الفت و صمیمیت را در جامعه فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان آحاد جامعه اظهار کرد: اگر با حسن رفتار و دستگیری به مقدار توان خود، افراد را به سمت دیانت و ایمان دعوت و متمایل کنیم، حتی اگر فردی مؤمن نشود، دست‌کم قلب او با اهل ایمان صاف خواهد شد.

وی افزود: در چنین شرایطی، فرد در هنگام نیاز در مقابل مؤمنان نخواهد ایستاد و هنگام اغتشاش نیز در صف اغتشاشگران قرار نخواهد گرفت.

امام‌جمعه موقت قزوین با اشاره به مطالبه برخی نمازگزاران درباره وضعیت پوشش در جامعه بیان کرد: اقدامات متعددی در طول انقلاب اسلامی برای اصلاح وضعیت فرهنگی و پوشش انجام شده است، اما راه اثربخش‌تر این است که همه ملت مؤمن و مسلمان از مسیر مدارا، محبت، دوستی، کمک، یاری و مساعدت وارد شوند.

سبحانی‌نیا ادامه داد: هدف این نیست که با این روش همه افراد را اصلاح کنیم، اما می‌توان جمعیت زیادی را به سمت اصلاح و دیانت متمایل کرد و پیوند میان آحاد ملت را تقویت کرد.

وی در پایان خطبه‌های نماز جمعه برای افزایش وحدت میان مسلمانان در ایران و سراسر جهان دعا کرد و از خداوند خواست دشمنان ملت ایران، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، خوار و زبون شوند، فرج حضرت حجت(عج) نزدیک شود و ملت ایران و شهدای آن مورد لطف و شفاعت الهی قرار گیرند.