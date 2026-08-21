به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: ملت ایران طی سال‌های گذشته بارها در برابر توطئه‌ها، فشارها و جنایات دشمنان ایستادگی کرده و امروز نیز با تکیه بر ایمان، همبستگی و وحدت، اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

امام جمعه سراوان، افزود: دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه هستند و یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این توطئه‌ها، حفظ وحدت و انسجام مردم است؛ چراکه هرگاه ملت ایران یکپارچه و متحد در صحنه حضور داشته، دشمن نتوانسته اراده خود را بر کشور تحمیل کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش، امید و اعتماد متقابل در جامعه اظهار کرد: همه جریان‌ها، گروه‌ها و آحاد مردم باید مراقب باشند اختلافات و مسائل فرعی، زمینه سوءاستفاده دشمن و تضعیف وحدت و منافع ملی را فراهم نکند.

حجت‌الاسلام بامری با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران و غزه تصریح کرد: ادامه کشتار مردم بی‌دفاع، به‌ویژه زنان و کودکان در غزه، نمونه آشکاری از ظلم و جنایت است و حمایت آمریکا از این اقدامات، مسئولیت این کشور را در برابر افکار عمومی جهان سنگین‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: ملت ایران سال‌هاست هزینه استقلال و عزت خود را پرداخته و در مقاطع مختلف نشان داده است که در برابر زورگویی، تهدید و زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نمی‌شود. دشمن تصور می‌کند با فشار، تحریم و ایجاد فضای روانی می‌تواند مردم را از مسیر خود جدا کند، اما تجربه نشان داده است که در زمان تهدید، ملت ایران اختلافات را کنار گذاشته و متحد در برابر دشمن می‌ایستد.

وحدت اقوام و مذاهب؛ سرمایه‌ای راهبردی برای سیستان و بلوچستان

امام جمعه سراوان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی گفت: دشمنان از وحدت مردم هراس دارند و به همین دلیل تلاش می‌کنند میان اقوام و مذاهب فاصله ایجاد کنند؛ بنابراین حفظ برادری و همدلی، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است.

وی با اشاره به جایگاه مردم سیستان و بلوچستان و سراوان در حفظ وحدت افزود: مردم این منطقه همواره در کنار یکدیگر و در دفاع از امنیت، عزت و منافع کشور حضور داشته‌اند و باید این وحدت و همدلی بیش از گذشته تقویت شود.

حجت‌الاسلام بامری همچنین با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، از سیره آن حضرت در هدایت جامعه و حفظ معارف اسلامی یاد کرد و گفت: فرهنگ ولایت و امامت تنها یک موضوع تاریخی نیست، بلکه مسیری برای تقویت ایمان، بصیرت، وحدت و مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با وجود همه فشارها و مشکلات، از استقلال و عزت خود دست نخواهد کشید و این ایستادگی با تکیه بر وحدت، ایمان، بصیرت و امید ادامه خواهد یافت.