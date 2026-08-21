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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

امام جمعه سمنان: مسئولان صدای مردم در روزهای سخت اقتصادی را بشنوند

امام جمعه سمنان: مسئولان صدای مردم در روزهای سخت اقتصادی را بشنوند

سمنان-نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها گفت: مسئولان باید در شرایط دشوار معیشتی، بیش از گذشته در کنار مردم باشند و پاسخگویی به مطالبات آنان را جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای امیرالمؤمنین(ع) سمنان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود، به دنبال بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و ایجاد اختلاف میان مردم است و جامعه باید نسبت به این جنگ روانی هوشیار باشد.

وی با قدردانی از حضور مردم در برنامه‌ها و تجمع‌های شبانه افزود: افزایش حضور مردم در خیابان‌ها همزمان با فراخوان‌های دشمن، نشان‌دهنده احساس مسئولیت و هوشیاری آنان است و این حضور باید با برنامه‌ریزی مناسب و تا زمانی که ضرورت آن وجود دارد، ادامه یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، ایمان، تخصص و عمل را سه ویژگی ضروری کارگزاران نظام دانست و گفت: مسئولان باید مسئولیت خود را فرصتی برای خدمت بدانند و در شرایط دشوار، تلاش خود را چند برابر کنند.

مطیعی همچنین از نحوه پاسخگویی برخی دستگاه‌های اجرایی به مردم انتقاد کرد و گفت: اینکه شهروندان برای پیگیری امور خود با بی‌توجهی مواجه شوند یا مسئولان آنان را به افراد دیگر ارجاع دهند، زیبنده کارگزار نظام اسلامی نیست و باید این رویه اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج)، انتظار واقعی را همراه با تلاش و مسئولیت‌پذیری دانست و تأکید کرد: منتظر واقعی نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه و مشکلات مسلمانان و مظلومان جهان بی‌تفاوت نیست و باید در عمل برای فراهم شدن زمینه ظهور تلاش کند.

امام جمعه سمنان با اشاره به هفته وحدت نیز وحدت شیعه و سنی را ضرورتی راهبردی برای جهان اسلام عنوان کرد و افزود: دشمنان درصدد ایجاد اختلاف میان مسلمانان هستند و نباید اجازه داد این توطئه‌ها به انسجام جامعه اسلامی آسیب وارد کند.

مطیعی همچنین با اشاره به روز جهانی مسجد، بر ضرورت فعال شدن مساجد در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و گفت: مسجد باید علاوه بر محل عبادت، پایگاهی برای حضور جوانان، فعالیت‌های فرهنگی، کمک به نیازمندان و تقویت امر به معروف و نهی از منکر باشد.

کد مطلب 6923020

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