به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: نگاه انسان به واقعیات و پدیده‌ها اگر واقع‌بینانه و مبتنی بر حقیقت باشد، می‌تواند از هر حادثه و فرصتی برای رشد و سعادت استفاده کند، اما نگاه نادرست و خطای محاسباتی انسان را از مسیر صحیح دور می‌کند.

وی با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری(ع) افزود: گاهی ممکن است انسان در تشخیص و محاسبه دچار اشتباه شود و حتی عبادت و ظاهر دینی یک فرد را معیار برتری او قرار دهد، در حالی که مؤمن واقعی باید مسئولیت‌های خود را نیز بر عهده بگیرد و بار زندگی خود را بر دوش دیگران نیندازد.

مشکلات، در دل خود فرصت و نعمت دارند

حجت الاسلام نقوی با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاه انسان به مشکلات زندگی، به فرمایشی از امام حسن عسکری(ع) اشاره کرد و گفت: هیچ گرفتاری و بلایی در زندگی انسان نیست مگر اینکه خداوند در دل آن نعمتی قرار داده است؛ اگر انسان بتواند آن نعمت و فرصت را در دل بحران ببیند، نگاهش به مشکل تغییر خواهد کرد.

امام جمعه شهرستان لنگرود افزود: اختلاف با خانواده، دوستان، همسایگان و دیگران نیز می‌تواند فرصتی برای رشد انسان باشد و مهم این است که انسان در برابر اختلافات چه واکنشی نشان می‌دهد؛ آیا با داد و فریاد و قطع ارتباط برخورد می‌کند یا با صبر، اخلاق و رفتار صحیح، زمینه حل مسئله را فراهم می‌سازد.

«هذا شیعی»؛ رفتار نیک، بهترین راه معرفی مکتب اهل‌بیت(ع) است

امام جمعه لنگرود با اشاره به توصیه امام حسن عسکری(ع) درباره نحوه رفتار شیعیان با مخالفان، بیان کرد: امام عسکری(ع) بر خوش‌رفتاری، حسن همجواری، حضور در تشییع جنازه، رفت‌وآمد، ادای امانت و صداقت تأکید کردند تا جایی که رفتار شیعه موجب شود دیگران بگویند «این شخص شیعه است».

حجت الاسلام نقوی ادامه داد: هیچ چیزی مانند رفتار صحیح شیعیان، امام را خوشحال نمی‌کند و امروز نیز باید به گونه‌ای رفتار کنیم که مردم با مشاهده رفتار ما، حقیقت مکتب اهل‌بیت(ع) را بشناسند.

ارتباط با امام زمان(عج) باید در زندگی روزمره تقویت شود

امام جمعه لنگرود با اشاره به آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) پس از شهادت امام حسن عسکری(ع)، بر ضرورت تجدید عهد مستمر با امام زمان(عج) تأکید کرد و گفت: اگر قرار است برای تحقق دولت کریمه امام زمان(عج) نقش داشته باشیم، باید زندگی، کار، مسئولیت‌ها، اجتماعات، مساجد و فعالیت‌های اجتماعی ما در این مسیر اثرگذار باشد.

حجت الاسلام نقوی تصریح کرد: توجه به امام زمان(عج) و تقویت احساس حضور آن حضرت می‌تواند انسان را در مسیر تقوا و مراقبت از رفتار خود یاری کند. امام زمان(عج) حاضر و ناظر بر اعمال بندگان است و این باور باید در رفتار روزمره ما اثر بگذارد.

وی همچنین بر استمرار دعا برای فرج و برگزاری اجتماعات و نمازهای استغاثه تأکید کرد.

هیچ جایگزینی برای مسجد در جامعه اسلامی وجود ندارد

امام جمعه لنگرود با اشاره به روز جهانی مساجد، مسجد را پایگاه عبادت، بصیرت‌افزایی، فعالیت اجتماعی و خدمت به مردم دانست و اذعان کرد: هیچ چیزی در جامعه دینی و اسلامی جایگزین مسجد نمی‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مساجد اظهار کرد: مساجد را مردم می‌سازند و همه مسئولان، ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، خیران و فعالان مسجد باید خود را خادم مسجد بدانند، نه مالک آن.

حجت الاسلام نقوی با انتقاد از نگاه مالکانه به مساجد افزود: ممکن است فردی سال‌ها در مسجد خدمت کرده باشد، اما نباید تصور کند چون سال‌ها مسئولیت داشته، تا ابد باید در همان جایگاه باقی بماند. تغییر و تحول در مدیریت مسجد امر طبیعی است و همه باید هدف خود را رونق و تقویت مسجد قرار دهند.

وی ادامه داد: اگر مساجد رونق پیدا کنند، بسیاری از مسائل اجتماعی نیز سامان می‌یابد و مسجد باید بتواند برای حل مشکلات مختلف مردم نقش‌آفرینی کند.

«وحدت» شعار نیست؛ بخشی از آموزه‌های دینی است

امام جمعه لنگرود با اشاره به آغاز هفته وحدت، وحدت اسلامی را بخشی از آموزه‌های قرآن و دین دانست و گفت: وحدت به معنای از بین رفتن تفاوت‌های مذهبی نیست، بلکه به معنای جمع شدن شیعه و اهل سنت حول اشتراکات و مقابله با دشمن مشترک است.

وی با اشاره به تجربه رهبر معظم انقلاب در دوران تبعید در ایرانشهر بیان کرد: ایشان در آن دوران برای جلوگیری از ایجاد اختلاف میان شیعه و اهل سنت، پیشنهاد برگزاری مراسم‌های مشترک در فاصله ولادت پیامبر(ص) بر اساس روایت‌های مختلف را مطرح کردند.

حجت الاسلام نقوی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی عنوان کرد: وحدت تنها به وحدت شیعه و سنی محدود نمی‌شود، بلکه انسجام درونی کشور نیز باید حفظ شود و نباید اجازه داد اختلافات داخلی به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی، گفت: دشمن به دنبال ایجاد فشار اقتصادی، افزایش نارضایتی، شکل‌گیری آشوب و در نهایت فراهم کردن زمینه برای اقدامات نظامی است و همه باید نسبت به این طراحی هوشیار باشند.

حجت الاسلام نقوی افزود: در شرایط اقتصادی موجود، مردم و مسئولان هر کدام وظایفی دارند و یکی از وظایف مردم، صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف است. باید در مصرف نان، بنزین، برق و سایر کالاها و منابع صرفه‌جویی کنیم.

وی همچنین تأکید کرد: مسئولان نیز وظیفه دارند مسائل اقتصادی را مدیریت کنند، برنامه‌ریزی داشته باشند و برای مشکلات موجود تدبیر جدی بیندیشند.

به هیچ بهانه‌ای نباید زمینه نزاع و درگیری در کشور فراهم شود

امام جمعه لنگرود با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و آشوب بیان کرد: دشمن به دنبال جرقه‌ای برای ایجاد فتنه است و ممکن است از مسائل دینی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی برای رسیدن به این هدف استفاده کند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید نسبت به اقداماتی که با هدف تحریک جامعه و ایجاد درگیری انجام می‌شود، هوشیار باشند و به وظایف خود عمل کنند، اما مردم نیز نباید اجازه دهند به هیچ بهانه‌ای نزاع و درگیری در جامعه شکل بگیرد؛ چراکه نزاع و درگیری می‌تواند جرقه‌ای برای تحقق اهداف دشمن باشد.

توان ساخت سلاح هسته‌ای داریم اما فتوای رهبر انقلاب مانع آن است

حجت الاسلام نقوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای را دارد، اما آنچه مانع حرکت در این مسیر شده، فتوای رهبر انقلاب درباره حرمت سلاح هسته‌ای است.

وی با تأکید بر توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر اراده‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد و رهبر انقلاب اجازه دهند، دشمن آمریکایی قادر به جلوگیری از آن نخواهد بود.

امام جمعه لنگرود در پایان با دعا برای تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، نصرت اسلام و مسلمین و نابودی دشمنان، برای رهبر انقلاب، ملت ایران و همه مؤمنان آرزوی توفیق و عاقبت‌به‌خیری کرد.