امام جمعه دشتی: دولت مشکلات معیشتی مردم را رفع کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با اشاره به جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: مسجد پایگاه ایمان، تقوا، تربیت، بصیرت، وحدت و خدمت به مردم است و باید نقش اجتماعی آن در جامعه احیا شود.
وی با استناد به آیه ۱۸ سوره توبه افزود: آبادانی مسجد تنها به ساخت بنا نیست، بلکه آبادانی حقیقی آن به حضور مؤمنان، اقامه نماز، فعالیتهای فرهنگی و تربیتی و نقشآفرینی در حل مسائل جامعه وابسته است.
امام جمعه دشتی با بیان اینکه مسجد در صدر اسلام علاوه بر عبادت، مرکز آموزش، تربیت، فعالیتهای اجتماعی، پشتیبانی از جبهه و اصلاح ذاتالبین بوده است، گفت: مسجد در جریان انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و مقابله با فتنهها نیز یکی از محورهای اصلی حضور و مقاومت مردم بوده است.
زاهددوست با اشاره به شعار روز جهانی مسجد، «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی»، تصریح کرد: محدود کردن مسجد به پخش اذان و اقامه نماز، ظلم به مسجد و جامعه است و مساجد باید نسبت به مسائلی مانند ازدواج، تحکیم خانواده، طلاق، اشتغال، ورزش، اوقات فراغت و مشکلات مردم بیتفاوت نباشند.
گرانی و معیشت مهمترین مطالبه مردم از دولت است
وی در ادامه با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، بر ضرورت صداقت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: دروغ میتواند منشأ بسیاری از آسیبهای اخلاقی و اجتماعی باشد.
امام جمعه دشتی همچنین با اشاره به چهلمین روز خاکسپاری شهید امام خامنهای(ره)، وی را عالمی عامل به قرآن و مجری احکام قرآن در عرصه زندگی و حکمرانی دانست و اظهار کرد: اقتدار در برابر دشمنان، محبت به مردم، استقامت، امیدآفرینی، توکل و وحدتبخشی از ویژگیهای برجسته آن امام شهید بود.
زاهددوست در ادامه با اشاره به آغاز هفته دولت، مهمترین انتظار مردم از دولت را رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی، کنترل گرانی و افزایش قدرت خرید عنوان کرد و افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی، هزینه مسکن و درمان و کاهش قدرت خرید، فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده و مسئولان باید با حضور میدانی و اقدامات عملیاتی برای کاهش این مشکلات تلاش کنند.
وی همچنین با دعوت از جوانان برای ورود به حوزههای علمیه گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به افراد مؤمن، عالم، بصیر و توانمند نیاز دارد و حوزههای علمیه میتوانند زمینه تربیت نیروهای اثرگذار در خانواده، مدرسه، مسجد و عرصههای فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنند.
امام جمعه دشتی با اشاره به آغاز هفته وحدت اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نبرد، به دنبال ایجاد شکاف میان اقوام و مذاهب ایرانی است و تلاش میکند میان شیعه و سنی و اقوام مختلف اختلاف ایجاد کند.
زاهددوست تأکید کرد: وحدت شیعه و سنی و انسجام اقوام مختلف ایرانی از مهمترین سرمایههای کشور در برابر دشمنان است و ملت ایران اجازه نخواهد داد اختلافات مذهبی، قومی و زبانی زمینه تحقق اهداف دشمن را فراهم کند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تحولات پس از جنگ اخیر گفت: آمریکا پس از ناکامی در میدان نبرد، تلاش دارد از طریق فشار اقتصادی، ایجاد مشکلات داخلی و استفاده از ظرفیت گروههای معاند، فشار بر ملت ایران را افزایش دهد.
امام جمعه دشتی افزود: کشورهای همسایه نباید اجازه دهند ظرفیت و سرزمین آنها برای اعمال فشار علیه ملت ایران مورد استفاده قرار گیرد و جمهوری اسلامی ایران در برابر فشار و تحمیل خسارت سکوت نخواهد کرد.
زاهددوست خاطرنشان کرد: ملت ایران در برابر فشار و تهدید، متحد، هوشیار و مقتدر خواهد ایستاد و دشمنان باید بدانند تقابل با ملت ایران، مسیری پرهزینه و بینتیجه است.
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