به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس زنگنه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو اظهار کرد: هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) است و امیدواریم خداوند در فرج آن حضرت تعجیل کرده و ما را از منتظران و شیعیان واقعی ایشان قرار دهد.

وی همچنین با اشاره به روز جهانی مسجد افزود: دین اسلام مؤمنان را به حضور در مسجد سفارش کرده و حضور در نماز جماعت از نشانه‌های ایمان و تشیع است.

امام‌جمعه موقت ضیاءآباد تأکید کرد: مساجد باید زمینه حضور و جذب جوانان را فراهم کنند و امام جماعت، هیئت امنا و خادمان مسجد باید با اخلاق نیکو و رفتار گرم، زمینه استقبال از جوانان را فراهم کنند؛ مسجد باید پناهگاه جوانان باشد.

لزوم فراهم کردن زمینه ازدواج آسان

زنگنه با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س) گفت: خانواده‌ها و مسئولان باید برای فراهم کردن زمینه ازدواج آسان جوانان تلاش کنند و موانع موجود بر سر راه تشکیل خانواده را کاهش دهند.

وی ادامه داد: فراهم کردن اسباب ازدواج آسان، وظیفه‌ای است که خانواده‌ها، والدین و مسئولان باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.

هشدار نسبت به بی‌توجهی به مسئله حجاب

امام‌جمعه موقت ضیاءآباد با انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه گفت: متأسفانه هم مردم در امر به معروف و نهی از منکر ضعیف عمل می‌کنند و هم برخی مسئولان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت هستند.

زنگنه خطاب به دولت و رئیس‌جمهور گفت: نسبت به بی‌توجهی به پوشش و گسترش روابط آزاد هشدار می‌دهیم؛ چراکه بی‌توجهی و عدم نظارت بر این ناهنجاری‌ها می‌تواند به گسترش روابط آزاد به جای ازدواج منجر شود و در نهایت بنیان خانواده و روحیه اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی تأکید کرد: مسئولان و مردم باید نسبت به مسئله حجاب حساس باشند و آن را یک تکلیف شرعی بدانند.

هفته دولت؛ فرصت خدمت بیشتر به مردم

امام‌جمعه موقت ضیاءآباد با اشاره به آغاز هفته دولت، این مناسبت را به دولتمردان، فرماندار و مسئولان تبریک گفت و برای آنان آرزوی توفیق در خدمت‌رسانی بیشتر به مردم کرد.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم از ارزشمندترین اعمال است، گفت: حضرت امام خمینی(ره) فرموده‌اند که در دین مبین اسلام عبادتی والاتر از خدمت به محرومان وجود ندارد.

زنگنه همچنین چهارم شهریور، روز کارمند را به کارکنان دولت تبریک گفت و از تلاش‌های آنان قدردانی کرد.

تأکید بر وحدت در هفته وحدت

وی با اشاره به ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و آغاز هفته وحدت اظهار کرد: همه علما، مراجع و بزرگان بر اهمیت وحدت تأکید داشته‌اند و امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد.

امام‌جمعه موقت ضیاءآباد افزود: وحدت باید هم میان مسلمانان و هم میان آحاد مردم در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد و نباید در اجتماعات و راهپیمایی‌ها به مسئولان کشور توهین شود.

وی تصریح کرد: انتقاد حق مردم است، اما توهین به مسئولان ممنوع است و نباید اجازه دهیم اختلاف و توهین، وحدت جامعه را خدشه‌دار کند.

دشمن پس از شکست نظامی به دنبال جنگ فرهنگی است

زنگنه در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به تحولات جنگ اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران در این جنگ پیروز شده‌اند و کارشناسان نظامی و سیاسی غرب نیز به قدرت ایران اذعان کرده‌اند.

وی افزود: برخی تحلیل‌ها و رسانه‌های غربی نیز وضعیت آمریکا در جنگ با ایران را با تجربه این کشور در ویتنام مقایسه کرده و از گرفتار شدن آمریکا در یک گرداب محاسباتی سخن گفته‌اند.

امام‌جمعه موقت ضیاءآباد عنوان کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، به دنبال جنگ نرم و فرهنگی آمده است تا کشور را بدون شلیک حتی یک گلوله از درون دچار آسیب و گسست کند.

وی ادامه داد: دشمن از جنگ نظامی ناامید شده و اکنون به دنبال ایجاد فتنه، جنگ داخلی و اختلاف در جامعه است؛ بنابراین باید با هوشیاری و حفظ وحدت در برابر این توطئه‌ها ایستاد.

زنگنه در پایان با اشاره به سخنان فرماندهان نظامی کشور درباره تهدیدات دشمن گفت: جمهوری اسلامی ایران از توان و ظرفیت لازم برای دفاع از کشور برخوردار است و دشمنان نباید تصور کنند می‌توانند با تهدید و یاوه‌گویی، ملت ایران را از حقوق و منافع خود عقب برانند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کرد: تنگه هرمز متعلق به ملت ایران و منطقه است و هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند با تهدید و ادعا، حاکمیت و اراده ملت ایران را نادیده بگیرد.