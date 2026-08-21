راهبرد دفاعی کشور باید با اقتدار و بازدارندگی همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان با اشاره به احکام اخیر رهبر معظم انقلاب برای فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح، این احکام را بیانگر انتظارات و رویکردهای کلان فرماندهی معظم کل قوا دانست و اظهار کرد: این احکام را می‌توان به‌عنوان سندی راهبردی برای ترسیم چارچوب فکری و عملیاتی نیروهای مسلح و همچنین نقشه‌ای برای تحول در ساختار، رویکرد و هویت دفاعی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داد.

امام جمعه تربت حیدریه یکی از محورهای مهم این رویکرد را حرکت از راهبرد صرفاً تدافعی به سمت تقویت بازدارندگی و پاسخ قاطع به تهدیدات عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره در دفاع از خود جانب احتیاط را رعایت کرده، اما دشمنان نباید این احتیاط را نشانه ضعف تلقی کنند.

وی تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی و ایادی آنان باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی خود هیچ مماشاتی نخواهد داشت و پاسخ نیروهای مسلح به هرگونه تجاوز، قاطع و متناسب با تهدید خواهد بود.

معلمی با اشاره به ضرورت ترکیب قدرت سخت و نرم در منظومه دفاعی کشور، بیان کرد: به فضل الهی پرچم جمهوری اسلامی ایران برافراشته است و نیروهای مسلح کشور در کنار توان دفاعی، ظرفیت‌های مختلفی برای غافلگیر کردن دشمن و تقویت بازدارندگی دارند.

امام جمعه تربت حیدریه با انتقاد از عملکرد برخی مساجد، آنها را به حرکت در مسیر انقلاب اسلامی و توجه به نیازهای روز جامعه فراخواند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: مسجدی که حاضر نیست درباره جنگ و شهادت‌هایی که رخ داده صحبت کند، مسجد اسلام و انقلاب نیست، مسجدی که دشمن اصلی خود را نشناسد، این مسجد بیمار است.

معلمی با تاکید بر بصیرت افزایی، تصریح کرد: مسجد زنده، مسجدی است که یزید و شمر زمان را بشناسد و در مقابل آن اقدام و قیام کند.

امام جمعه تربت حیدریه در ادامه، جذب جوانان را اولویتی اساسی دانست و هشدار داد: هر کلمه‌ای که باعث دلزدگی جوان از مسجد شود، گناهی نابخشودنی است.