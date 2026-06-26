به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی امروز در خطبه های نماز جمعه تربت حیدریه با اشاره به تحولات منطقه و روند مذاکرات، اظهار کرد: تجربه نشان داده که دشمنان بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی پایبندی به تعهدات ندارند و نباید پیام ضعف به آنان منتقل شود.
امام جمعه تربت حیدریه بیان کرد: از زمان آغاز مذاکرات و طرح تفاهمها، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان متوقف نشده و این موضوع نشان میدهد که دشمنان همچنان به سیاستهای گذشته خود ادامه میدهند.
وی بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسیر واحدی حرکت میکنند و نباید اختلافات ظاهری آنان موجب غفلت شود.
معلمی افزود: تیم مذاکرهکننده و مسئولان باید جزئیات و ابعاد مسائل را برای مردم تشریح کنند و اجازه ندهند روایتهای نادرست و تبلیغات دشمن ذهن جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
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