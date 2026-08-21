به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، در خطبه‌های نماز جمعه اسلامشهر با اشاره به چالش‌های حوزه تأمین و مصرف بنزین اظهار کرد: اسقاط خودروهای فرسوده از جمله الزامات بهینه‌سازی مصرف سوخت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اسلامشهر افزود: یکی دیگر از الزامات مهم در بهینه‌سازی مصرف بنزین، مدیریت مصرف بالای خودروهای داخلی است و باید مشخص شود چرا این موضوع به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به شرایط تأمین بنزین ادامه داد: در حال حاضر با کمبود روزانه قریب به ۲۰ میلیون لیتر بنزین مواجه هستیم و دولت باید پیش از هرگونه تغییر در سیاست‌های بنزین، همه تدابیر لازم را بیندیشد.

برقراری گفت: دولت سه گزینه را برای مدیریت مصرف بنزین در نظر گرفته است و معتقدیم اگر از قاچاق بنزین جلوگیری شود، می‌توان کمبود فعلی را بدون هیچ‌گونه تغییر قیمتی برطرف کرد.

امام جمعه اسلامشهر تأکید کرد: گرانی بنزین راهکار برطرف کردن مشکل سوخت نیست و اعلام برخی قیمت‌ها و تکذیب آنها نیز می‌تواند مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: با کارشناسی دقیق و مدیریت بهینه انرژی می‌توان از چالش تأمین و مصرف بنزین عبور کرد و لازم است بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت مورد توجه قرار گیرد.