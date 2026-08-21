امام جمعه موقت دیّر: سنگر مساجد باید حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبههای نماز جمعه دیّر، ضمن تبیین مفهوم حقیقی وحدت، نسبت به سوءاستفادههای سیاسی از این واژه هشدار داد و با تأکید بر اینکه وحدت باید در تمامی عرصههای نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بهعنوان یک اولویت حفظ شود، اظهار کرد: برخی جریانها با تفسیری غلط از وحدت، تلاش دارند هنگام بروز مشکلات و چالشهای ناشی از خطاهای خود، از نیروهای انقلابی بخواهند که لب فروبندند و مواضع حقطلبانه خود را بیان نکنند؛ این در حالی است که سکوت در بزنگاههای دفاع از جبهه حق، با اصل وحدت در تضاد است.
امام جمعه موقت دیّر با اشاره به سیره عملی امام شهید به عنوان الگوی تمامعیار انسجامبخشی امت اسلامی، تصریح کرد: در طول ۳۷ سال زعامت رهبر شهید انقلاب، دشمنان همواره بر طبل اختلافات قومی و مذهبی کوبیدند، اما ایشان با تبدیل راهبرد وحدت از شعار به یک سیاست عملیاتی، سدی نفوذناپذیر در برابر نقشههای تفرقهافکنانه دشمنان ایجاد کردند. آثار این الگوی بیبدیل را امروز در انسجام و بعثت دوباره ملت ایران مشاهده میکنیم.
وی همچنین تقوای الهی را قطبنمای حرکت در مسیر صحیح دانست و افزود: تقوا انسان را در نسبت درست با مسائل قرار میدهد؛ بهطوریکه فرد نه تنها در حفظ وحدت جامعه میکوشد، بلکه با اتخاذ مواضع صریح و قاطع، به حمایت از جبهه مقاومت پرداخته و در میدان مبارزه با ظالمان و اشرار عالم، کوچکترین تردیدی به خود راه نمیدهد.
سعیدی با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج) و گرامیداشت روز جهانی مسجد اظهار کرد: صهیونیستها و دشمنان دین، به هیچ دین و ارزش الهی رحم نمیکنند و پایبند به هیچ اصلی نیستند.
مساجد در هر محله، خانههای نور و قطب هدایت جامعه هستند
وی با تأکید بر اینکه امام راحل (ره) فرمودند مسجد سنگر است، افزود: اگر این سنگر اصلی حفظ نشود، زمینه برای فتنه دشمن میان آحاد جامعه بهویژه جوانان فراهم میشود. اگر ما دچار خطای محاسباتی شویم، از حرکت دشمن غافل خواهیم شد؛ کما اینکه مسجدالاقصی، قبله اول مسلمین، همواره هدف نقشههای شوم دشمنان بوده است.
سعیدی تصریح کرد: مساجد در هر محله، خانههای نور و قطب هدایت جامعه هستند. مسجدی که در آن تبیین احکام، اقامه نماز و تعظیم شعائر نباشد، مسجد نیست، بلکه تنها یک معبد است؛ در حالی که مسجد کارکرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد. دشمن وقتی دید مساجد و ارزشهای اهلبیت (ع) مانع رسیدن آنها به اهدافشان است، به تخریب و آتش کشیدن آن روی آورد؛ این همان مسیری است که صهیونیستهای داخلی در راستای اهداف صهیونیستهای خارجی دنبال میکنند.
وی افزود: مسجد در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و دفاع از حرم، نقش محوری داشته است؛ هرچند متاسفانه جمعیت مساجد نوسان دارد، اما محلاتِ مسجدمحور، بصیرت عمیقتری نسبت به اسلام و انقلاب دارند.
امام جمعه موقت دیّر با اشاره به روز صنعت دفاعی، این دستاوردها را مایه آبروی نظام دانست و گفت: با هدایتهای امام شهید و رهبر انقلاب و هوشمندی فرماندهان و نخبگان علمی، توانستیم با کمترین ذخایر، دشمن را با تمام عده و عدهاش منکوب کنیم؛ این اقتدار دفاعی در کنار حضور مردم، ضامن پیروزی ما در جنگهای اخیر بوده است.
وی همچنین با اشاره به سالروز ازدواج پیامبر (ص) و حضرت خدیجه (س)، همراهی این بانوی پارسا و ایثارگر در کنار مرد انقلابی را رمز نجات اسلام دانست و بر لزوم الگوگیری از سیره ایشان تأکید کرد.
سعیدی با گرامیداشت روز پزشک، روز کارمند و روز داروسازی، از جهاد جامعه پزشکی و موفقیت نخبگان داروسازی در تولید داروهای بیماریهای صعبالعلاج قدردانی کرد و این دستاوردها را بخشی از نهضت علمی دانست.
وی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهیدان رجایی، باهنر و شهید خدمت آیتالله رئیسی، از دولتمردانی که با پرهیز از خطای محاسباتی به خدمترسانی مشغولاند، تقدیر کرد و افزود: برکات نظام و تلاش دولت در عرصههای مختلف نباید نادیده گرفته شود.
امام جمعه موقت دیّر با گرامیداشت چهلمین روز خاکسپاری امام شهید، بر لزوم بررسی شخصیت و سیره ایشان که تجسم آیات الهی بود، تأکید کرد و گفت: صلابت ایشان در برابر مستکبران و مهربانی با ملت، هزینه مقاومت را برای امت اسلامی کاهش داد.
وی تأکید کرد: میدانهای نظامی و اجتماعات شبانه، همان سرزمین عاشورایی است و باید پرچم انتقامخواهی را برافراشته نگه داریم.
سعیدی با لحنی انتقادی نسبت به برخی سیاستهای اقتصادی اظهار کرد: مسئولان باید مراقب باشند با خطای محاسباتی خود مردم را دچار نگرانی نکنند. اگر مسئولان دلسوز هستند، باید بدانند زمانسنجی در تصمیماتی مثل تغییر قیمت یا سهمیهبندی بنزین در شرایط فعلی که کشور تحت محاصره دشمن است، به معنای ریختن آب به آسیاب دشمن است.
وی با انتقاد از ضعف در نظارت و مبارزه با قاچاق، تأکید کرد: دولت اگر تصمیمات اقتصادی دارد، باید تبعات آن را نیز بپذیرد. دشمن روی تابآوری مردم و خطای محاسباتی مسئولین حساب باز کرده است.
امام جمعه موقت دیّر با اشاره به سرنوشت دولت مصدق به دلیل اعتماد به مذاکره، هشدار داد: ما پیش از این نیز از دور خوردن در مذاکرات خسارت دیدهایم و آخرینِ آن، شهادت قاید عظیمالشان ما بود. نباید اجازه دهیم با بیتدبیری، زمینه التهاب در جامعه و تکرار خسارتهای گذشته فراهم شود.
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