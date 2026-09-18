به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه بندر دیر، با انتقاد از فضای فکری حاکم بر برخی رسانه‌ها و سخن‌پراکنی‌های برخی افراد اظهار کرد: برخی افراد، دانسته یا نادانسته، چاشنی سخنانشان الهی نیست و تلاش دارند جامعه اسلامی را دچار انحراف کنند. این افراد، از حکام کشورهای اسلامی گرفته تا برخی نظریه‌پردازان داخلی، همان سخنانی را تکرار می‌کنند که شیطان وعده داده بود. این افراد که از معارف اسلامی فاصله گرفته‌اند، نمی‌دانند که اهل‌بیت (ع) مفسران واقعی قرآن هستند و صرفاً عباراتی دیکته‌شده را بر زبان می‌آورند.

امام جمعه موقت دیّر با اشاره به اظهارات اخیر یکی از مسئولان دولتی در خصوص حجاب، تصریح کرد: وقتی فردی در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور، موضوع مهم و ارزشی حجاب را زیر سؤال می‌برد، باید متذکر شد که اولاً تاریخ این سرزمین گواهی می‌دهد که ایران حتی پیش از اسلام نیز پوششی متین و سنگین داشته است. حجاب و عفاف در عمق جان ایرانیان ریشه دارد؛ اگر برخی سواد تاریخی و جامعه‌شناختی ندارند، بهتر است قبل از اظهارنظر مطالعه کنند تا آیات قرآن را زیر سؤال نبرند.

وی در پاسخ به این ادعا که حجاب یک امر فرهنگی است و با قانون قابل حل نیست، تأکید کرد: اگر تقوا دارید، بدانید با این سخنان نمی‌توانید امثال خودتان را تطهیر کنید. برخلاف ادعای شما، امام شهید و شهید سلیمانی، ضمن احترام به همه مردم و حتی کسانی که دچار ضعف در حجاب بودند، همواره تأکید داشتند که حجاب یک واجب شرعی و عینی است.

سعیدی یادآور شد: اگر حجاب حکم شرعی است، چرا عده‌ای سعی دارند آن را صرفاً به یک امر فرهنگی تقلیل دهند؟ آیا در دوران مدیریت خود برای تقویت عفاف و پیشگیری از ولنگاری کار مثبتی انجام داده‌اید؟

وی این‌گونه موضع‌گیری‌ها را تلاش برای کسب رأی حرام در آستانه انتخابات دانست و گفت: چرا وقتی دشمن مشغول تهدید به اغتشاش و زمینه‌سازی فتنه است، برخی مسئولان با طرح این مباحث حاشیه‌ساز به دنبال احیای فتنه‌های گذشته هستند؟ اگر راست می‌گویید، معیشت مردم، قیمت دلار و بازار اقتصاد را ساماندهی کنید.

امام جمعه موقت دیّر عنوان کرد: مردم اگر کارگزاران را خدمتگزار واقعی ببینند، به آن‌ها اعتماد می‌کنند و نیازی به جمع‌آوری رأی حرام با استفاده از دوقطبی‌سازی‌های کاذب نیست.

وی با بیان اینکه نباید به بهانه پرهیز از دوقطبی، حکم خدا را تعطیل کرد، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که با تعطیل کردن احکام الهی، نه تنها تهدیدات دشمن کم نمی‌شود، بلکه این مقاومت مردم و تبعیت از ولایت فقیه است که کشور را حفظ کرده است.

۲۰۰ شب ایستادگی مردم در خیابان

سعیدی با اشاره به ۲۰۰ شب ایستادگی مردم در خیابان گفت: این ایستادگی به یک سپر محکم دفاعی برای کشور تبدیل شده است. همان‌طور که مسئولین، سرداران و رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، اگر حضور مردم در سرما، گرما و شرایط دشوار تحریم‌های اقتصادی نبود، دشمن طمع کرده و هجمه‌های سنگین‌تری را علیه ایران ترتیب می‌داد.

وی افزود: این اجتماعات حتی از کسانی که نسبت به مسائل بی‌تفاوت هستند یا موضع مخالفی دارند نیز دفاع کرده است. در مقابل کسانی که از مهره‌های دشمن تقدیر می‌کنند که به خیابان نیامدند، ما از مردمی که به میدان آمدند تشکر می‌کنیم. تجربه نشان داده است که دشمن هر جا مسلط شده، حتی به مهره‌های خود نیز رحم نکرده است؛ بنابراین این اجتماعات، برکات فراوانی برای امنیت ملی داشته است.

بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی

امام جمعه موقت دیّر با گرامیداشت روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی، اظهار داشت: باید قدر این گنجینه ارزشمند و اهل هنر و ادب فارسی را بدانیم. شعر فارسی همواره در رویارویی با فتنه‌ها، با طراوت و هنرمندی، طعنه‌های دقیقی به دشمنان زده است. استاد شهریار از جمله شاعرانی است که با سروده‌های خود، ارادت عمیق به ولایت امیرالمؤمنین (ع) را ترویج کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)، گفت: مأموریت ما در زمینه زمینه‌سازی برای ظهور امام عصر (عج) بسیار سنگین است. اسناد راهبردی بسیاری در سیره زندگانی این بزرگوار نهفته است که باید بازخوانی شوند تا ما را در مسیر اطاعت از فرامین رهبر انقلاب هوشیارتر کند.

دخترانمان را بر اساس الگوهای اسلامی و احکام الهی تربیت کنیم

سعیدی همچنین با تسلیت وفات حضرت معصومه (س)، افزود: افتخار ما همجواری با این بانوی کریمه است. نباید نسبت به سیره اهل‌بیت (ع) نگاهی کلیشه‌ای داشته باشیم؛ بلکه باید عصاره شخصیت این بزرگواران را در زندگی پیاده کرده و دخترانمان را بر اساس الگوهای اسلامی و احکام الهی تربیت کنیم.

امام جمعه موقت دیّر در خصوص بازگشایی مدارس گفت: علاوه بر آمادگی مدارس، در آغاز سال تحصیلی، مسئولان باید با هوشیاری کامل امنیت مدارس را تأمین کنند تا شاهد حوادثی مانند ماجرای مدرسه میناب نباشیم. اگر تهدیدی از ناحیه دشمن وجود دارد باید به‌موقع نسبت به تعطیلی مدارس اقدام شود تا غافلگیری پیش نیاید. همچنین مسئولان باید مراقب باشند تا در مدارس، فتنه‌ها و برنامه‌های ضدفرهنگی دشمن نفوذ نکند.

لزوم توجه مسئولان نسبت به هزینه‌های تحصیلی

وی همچنین با تأکید بر شرایط اقتصادی خانواده‌ها افزود: انتظار می‌رود مسئولان نسبت به هزینه‌های تحصیلی، سرویس‌دهی و شهریه‌ها حساس باشند و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را مدنظر قرار دهند.

سعیدی با محکوم کردن سیاست‌های آل‌سعود خطاب به سعودی‌ها گفت: ذات پلید اسلام آمریکایی برای ما شناخته‌شده است. شما با فریب افکار عمومی سعی در ایجاد فتنه دارید، در حالی که اسناد جنایات شما، از جمله تخریب هزار و ۲۰۰ مسجد در یمن و رفتارهای غیراخلاقی، نزد ما موجود است. فریاد ما همچنان بلند است که مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل‌سعود.

وی افزود: به برکت همین شعارها و مقاومت‌ها، امروز در ۷۵ شهر ایتالیا اعتصابات گسترده‌ای در محکومیت اسرائیل رخ داده و مردم خواهان تحریم کامل اسرائیل و به رسمیت شناختن فلسطین هستند. این نتیجه مقاومت است و کشورهایی که روزی تهدید می‌کردند، اکنون ناچار به برقراری ارتباط با ایران هستند.

تاکید بر تعیین زمان‌بندی دقیق و اضطراری برای پروژه آب‌شیرین‌کن دیّر

امام جمعه موقت دیّر در پایان با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو به استان و شهرستان، بر لزوم تعیین زمان‌بندی دقیق و اضطراری برای پروژه آب‌شیرین‌کن دیّر تأکید کرد و گفت: مردم ما هر روز با مشکل آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این وضعیت دیگر قابل‌تحمل نیست. باید با تدابیر فوری و مدیریت صحیح، مشکل آب‌شیرین‌کن و مسائل حوزه آب شهرستان به‌طور کامل حل‌وفصل شود تا مردم بیش از این مورد اذیت قرار نگیرند.

سعیدی خواستاری بیداری کسانی شد که در داخل گاهی دل مردم خالی می‌کنند و تأکید کرد: تا زمانی که رهبر معظم انقلاب امر بفرمایند ما روز به روز اجتماعات را پرشورتر برگزار می‌کنیم.

وی با گرامیداشت روز شهدای منا گفت: این شهدای عزیز در راه احیای شعایر و انجام تکلیف الهی به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: بعد از هشت سال جنگ با رژیم بعث با فداکاری ملت ایران نه تنها با پیروزی از این جنگ بیرون آمدیم بلکه دشمن حتی نتوانست یک وجب از خاک ایران را تصرف کند. کاری که امروز رزمندگان ما در مرزها، جزایر و هوا و فضا انجام می‌دهند و جلوی دشمن ایستاده اند.