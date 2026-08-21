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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

رسانه صهیونیستی: مصر، «اسرائیل» را از نقشه‌های آموزشی حذف کرد

رسانه صهیونیستی: مصر، «اسرائیل» را از نقشه‌های آموزشی حذف کرد

شبکه ۱۴ عبری گزارش داد که انتشار نقشه بدون نام اسرائیل در مدارس مصر با توجه به اینکه قاهره و تل‌آویو از سال ۱۹۷۹ با هم روابط دیپلماتیک و توافق صلح دارند، باعث نگرانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی با اشاره به انتشار یک نقشه در رسانه مصری «Cairo۲۴» گزارش داد: «آیا بحران سیاسی دیگری در راه است؟ در مصر اسرائیل را از نقشه حذف کردند.»

بر اساس این گزارش، وب ‌سایت خبری Cairo۲۴ روز گذشته نقشه‌ای مرتبط با نظام جدید دیپلم متوسطه در مصر منتشر کرد که در آن در شمال شرق این کشور نام «فلسطین» درج شده و هیچ اشاره‌ای به نام «اسرائیل» نشده است.

در توضیح این نقشه آمده است: «حاضر در میان صفحات تاریخ؛ فلسطین در نقشه سیاسی مصر در برنامه درسی جدید نظام دیپلم متوسطه ظاهر می‌شود.»

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد انتشار این نقشه با توجه به اینکه مصر از سال ۱۹۷۹ با این رژیم روابط دیپلماتیک و توافق صلح دارد، قابل توجه است و افزود این موضوع باید موجب نگرانی وزارت خارجه اسرائیل شود.

این رسانه صهیونیستی همچنین خواستار واکنش تل‌آویو شد و تأکید کرد که «اسرائیل باید روشن کند که چنین اقدامی برای آن قابل قبول نیست».

کد مطلب 6923064

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    نظرات

    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      2 0
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      اسرائیل یک پایگاه نظامی بزرگ آمریکا است برای کشتار مردم کل خاور میانه در واقع کشور نیست
    • ناشناس IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      تا مادامی که ملتهای مسلمان خاورمیانه و شمال افریقا بخصوص مصر بپا نخیزند اسرائیل بیشتر جلو خواهد آمد برای نابودی اسرائیل جنگ آوران واقعی نترس مثل رزمندگان یمنی لازم است

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