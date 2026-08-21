کشف و توقیف محموله ۸۰۰ لیتری الکل غیرمجاز در محورهای مواصلاتی سمنان

حسین کربلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی اقدامات نظارتی و اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان و با همکاری کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان، یک دستگاه خودروی نیسان حامل حدود ۸۰۰ لیتر الکل غیرمجاز که در حال تردد در محورهای مواصلاتی استان بود، شناسایی و متوقف شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد الکل‌های مکشوفه فاقد اطلاعات و مشخصات لازم و همچنین مجوزهای قانونی برای حمل و عرضه هستند و از این رو موضوع با هدف جلوگیری از ورود فرآورده‌های فاقد اصالت و مشخصات معتبر به چرخه مصرف، در دستور کار مشترک عوامل انتظامی و کارشناسان معاونت غذا و دارو قرار گرفت.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان توضیخ داد: پس از توقیف خودرو و با هماهنگی مسئول قضایی کشیک، محموله مکشوفه ضبط و خودرو نیز برای طی مراحل قانونی تحت بررسی قرار گرفت.

کربلایی تصریح کرد: در ادامه برای این محموله پرونده تشکیل و مستندات و اطلاعات لازم برای پیگیری موضوع و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌ربط ارجاع شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر فرآورده‌ها و مواد سلامت‌محور افزود: استفاده از مواد فاقد مشخصات، اصالت و مجوزهای قانونی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند و به همین دلیل نظارت بر چرخه تأمین، حمل و عرضه این محصولات با جدیت دنبال می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان خاطرنشان کرد: معاونت غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های انتظامی و نظارتی، پایش و کنترل فرآورده‌های سلامت‌محور را به صورت مستمر انجام می‌دهد و موارد فاقد مجوز و مشخصات معتبر پس از شناسایی، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.