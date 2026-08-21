به گزارش خبرنگار مهر، مهسا کدخدا، والیبالیست شایسته بیرجندی، با نظر مدیر فنی تیم ملی والیبال بانوان ایران در ترکیب این تیم قرار گرفته و همراه ملیپوشان در رقابتهای قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ به میدان میرود.
رقابتهای والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از امروز ۳۰ مرداد تا هشتم شهریورماه به میزبانی چین و با حضور ۱۲ تیم برگزار میشود.
تیم ملی والیبال بانوان ایران در مرحله مقدماتی این رقابتها در گروه نخست با تیمهای چین، چین تایپه و عراق همگروه است.
ملیپوشان ایران در نخستین دیدار خود صبح امروز به مصاف چین تایپه رفتند و با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسیدند تا این رقابتها را با بردی ارزشمند آغاز کنند.
حضور مهسا کدخدا در ترکیب تیم ملی والیبال بانوان ایران، نمایانگر ظرفیت و استعدادهای والیبال خراسان جنوبی در سطح ملی و بینالمللی است.
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