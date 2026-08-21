شیراز میزبان آیین«میثاق امت با امام»در سالروز آغاز امامت امام مهدی(عج)

به گزارش خبرنگار مهر، ویژهبرنامه «میثاق امت با امام» همزمان با سالروز آغاز امامت حضرت بقیهالله الاعظم(ارواحنا له الفداء) روز شنبه ۳۱ مردادماه در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.
این مراسم با حضور خادمان حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و آستان مقدس مسجد جمکران برگزار میشود و مردم شیراز در این آیین با رهبر معظم انقلاب، امام سیدمجتبی خامنهای(رضوانالله علیه)، تجدید بیعت خواهند کرد.
نکوداشت شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب نیز از دیگر بخشهای این ویژهبرنامه است.
در این مراسم آیتالله ابراهیمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه میناب، به ایراد سخنرانی میپردازد و آیین با تلاوت قرآن کریم توسط دکتر حمید ایماندار، مدیحهسرایی حاج حسن شالبافان، اجرای گروه سرود و برنامه نقالی همراه خواهد بود.
ویژهبرنامه «میثاق امت با امام» از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ روز شنبه ۳۱ مردادماه در آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) برگزار میشود.
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