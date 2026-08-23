ولدان: حفظ قرآن باید از برنامه اداری به نهضت مردمی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان عصر یکشنبه در جمع فعالان و اساتید حوزه حفظ قرآن، با تأکید بر جایگاه قرآن در زندگی انسان، اظهار کرد: قرآن «سفره خداست» و خدمت به قرآن سعادت بزرگی است؛ از این رو باید تلاش کنیم حفظ قرآن از یک برنامه اداری به نهضتی فراگیر و مردمی تبدیل شود.

وی با اشاره به جایگاه شهدا و پیوند آنان با قرآن افزود: آنچه چهره رهبر شهید ما را جاودانه کرد، اتصال به قرآن و قرآن‌زیستن بود و امروز آثار و برکات این حیات قرآنی همچنان در جامعه باقی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه حفظ قرآن تنها به حفظ الفاظ و آیات محدود نمی‌شود، گفت: مراتب حفظ شامل حفظ قلبی، فکری، رفتاری و عملی است و باید این ابعاد را به صورت توأمان دنبال کنیم تا قرآن در فکر، رفتار و سبک زندگی انسان تجلی پیدا کند.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر اینکه نگاه به حفظ قرآن باید «نهضتی» باشد، ادامه داد: زمانی که حفظ قرآن به یک جریان اجتماعی، فرهنگ و ارزش تبدیل شود، همه نسبت به آن احساس نیاز می‌کنند و تلاش خواهند کرد از این قافله نور عقب نمانند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه در میان حافظان قرآن بیان کرد: باید شیرینی و حلاوت حفظ قرآن را هم خودمان بچشیم و هم به دیگران بچشانیم و در حوزه تربیت خانواده نیز به جای ادعا، به صورت عملی به سمت شکل‌گیری خانواده‌های حافظ قرآن حرکت کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین بر ضرورت توجه به جایگاه و حقوق حافظان قرآن تأکید کرد و گفت: باید ارزش وجودی، شخصیتی و اجتماعی حافظان قرآن به درستی درک شود و کارگروه حفظ قرآن نیز حافظ منافع حافظان باشد؛ منافعی که ابعاد معنوی، مادی و اجتماعی را شامل می‌شود.

فارس قطب قرآنی کشور و شیراز پایتخت حفظ است

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی استان فارس تصریح کرد: فارس قطب قرآنی کشور و شیراز پایتخت حفظ است و باید از این ظرفیت به شکل شایسته استفاده کرد.

وی افزود: لسان‌الغیب حافظ شیرازی نیز می‌تواند از این منظر الگویی برای جامعه باشد؛ چراکه حافظ شیرازی قرآن کریم را به ۱۴ روایت می‌خواند و باید این موضوع به عنوان یک سند افتخار مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت تعیین افق مشخص برای نهضت حفظ قرآن اظهار کرد: در این مسیر هم باید به رشد کمی و عدد ۱۰ میلیون حافظ قرآن که مورد اشاره رهبر شهید قرار گرفته توجه داشته باشیم و هم رشد کیفی را دنبال کنیم؛ به گونه‌ای که آثار حفظ قرآن از فکر به رفتار، جسم و سکنات انسان منتقل شود.

بانوان پیشران نهضت حفظ قرآن هستند

حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش بانوان در جامعه و خانواده خاطرنشان کرد: امام راحل فرمودند بانوان پیشران انقلاب هستند و واقعاً نیز موتور محرکه جامعه‌اند؛ موضوعی که در شش ماه اخیر نیز به خوبی مشاهده کردیم.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای مقابله با قداست و پاکدامنی مادران و زنان ایرانی ادامه داد: دشمن روی این سرمایه عظیم اجتماعی یعنی بانوان ایرانی تمرکز کرده است تا اهداف خود را پیش ببرد و ما که امت مبعوث هستیم باید سهم و نقش بانوان را در نهضت حفظ قرآن به درستی ببینیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر نقش کارگروه حفظ قرآن در این مسیر گفت: نقش این کارگروه باید تسهیل‌گری و راهبری باشد، نه دخالت و تصدی‌گری. این کارگروه باید در مسیر خدمت به فعالان قرآنی حرکت کند؛ چراکه ممکن است امکانات فراوانی در اختیار داشته باشیم اما هنر استفاده از این ظرفیت‌ها را نداشته باشیم.

حجت الاسلام ولدان پیشنهاد برگزاری نشست‌ها و جمع‌های صمیمی، اردوها و تورهای سیاحتی و زیارتی با محوریت حفظ قرآن را مطرح کرد و گفت: باید برنامه‌هایی برگزار شود که حافظان قرآن احساس کنند شخصیت و جایگاه آنان مورد تکریم قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم فرهنگ حفظ قرآن به عنوان یک گفتمان ارزشمند در جامعه دنبال شود و نهضت حفظ قرآن و جامعه حافظ‌محور مورد تکریم قرار گیرد؛ چراکه این موضوع رسالتی اصلی و نسلی برای ماست.