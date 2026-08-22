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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

حملات اسرائیل علیه جنوب لبنان با بمب‌های ممنوعه

حملات اسرائیل علیه جنوب لبنان با بمب‌های ممنوعه

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود علیه لبنان از بمب های حاوی فسفر در نبطیه استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری لبنان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در حملات خود علیه نبطیه واقع در جنوب این کشور از بمب های حاوی فسفر استفاده کرده است. این در حالی است که استفاده از این نوع بمب ها در عرصه بین الملل ممنوع است.

همچنین گزارش شده که عملیات گسترده ای در مناطق جنوبی لبنان برای منفجر و تخریب کردن خانه های شهروندان این کشور توسط رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

المیادین نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی یک انفجار بزرگ را در منطقه میان ارنون و کفرتبنیت رقم زده است.

همچنین گزارش شده که توپخانه اسرائیل اطراف منطقه میس الجبل را زیر آتش گرفته است.

کد مطلب 6923646

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