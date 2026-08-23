جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز یکشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر یک شهید و ۵ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی، تاکنون امکان دسترسی به آنان را نداشته‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به هزار و ۲۸۶ نفر و شمار مجروحان به ۴ هزار و ۲۵۷ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، پیکر ۸۱۳ شهید از زیر آوار یا مناطق مختلف خارج شده است.

براساس آمار وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کل شهدا به ۷۳ هزار و ۴۲۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۳۶۹ نفر افزایش یافته است.