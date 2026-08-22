به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در گفتگوی تلفنی خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان حل و فصل درگیری تجاری میان دو کشور شد و گفت که تعرفه های مذکور از سوی واشنگتن به دنبال دلایل بی پایه و اساس اعمال شده است.

وی اضافه کرد که این تعرفه ها بر هر ۲ کشور تأثیر منفی می گذارد. باقی ماندن بر سر میز مذاکرات بهترین گزینه برای برزیل و آمریکا است.

روابط میان ترامپ و داسیلوا طی ماه های گذشته به ویژه با نزدیک شدن انتخابات در برزیل متشنج شده بود به طوری که رئیس جمهور برزیل از ترامپ خواسته بود در انتخابات این کشور مداخله نکند.

ترامپ نیز از بولسونارو رقیب داسیلوا حمایت کرده است.