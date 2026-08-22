واشنگتن پست: ۲۰۲۶ سال خوبی برای آمریکا نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که فاصله زیادی میان سیاست های ترامپ در حوزه های امور خارجه و اقتصاد با شعار اول آمریکا وجود دارد که ممکن است در نهایت به تضعیف جایگاه جهانی این کشور بیانجامد. همین سیاست ها می تواند باعث شود کشورهای جهان به دنبال ایجاد نظام بین المللی مستقل تر از واشنگتن روی بیاورند.

بر اساس این گزارش، سال ۲۰۲۶ سال خوبی برای آمریکا نبوده است. این کشور درگیر جنگ با ایران، تعرفه های گمرکی علیه تجارت جهانی و اقتصاد رو به رو با تورم و رکود است. در این بین سیاست های ترامپ جایگاه آمریکا را در بلند مدت تقویت نمی کند بلکه مسیر عکس آن را تسریع می بخشد. جهان به سمت کاهش وابستگی خود به آمریکا حرکت می کند.

کاهش اعتماد به آمریکا و تضعیف جایگاه دلار

در این گزارش آمده است، قرار بود جنگ علیه ایران به تقویت جایگاه آمریکا در منطقه خلیج فارس و روابط واشنگتن با همپیمنان عرب و تل آویو بیانجامد اما نتایج این جنگ افروزی کاملا برعکس بود. جنگ و سیاست های بی ثبات آمریکا باعث افزایش فاصله میان آنها شد و این موضوع در امضای توافق مکه و ایجاد یک ائتلاف بدون حضور آمریکا قابل مشاهده است.

بر اساس این گزارش، همپیمانان آمریکا به دنبال ایجاد سازوکارهای امنیتی جایگزین هستند چرا که احساس می کنند دیگر نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. سخنان ترامپ درباره کاهش رزمایش ها با کره جنوبی و روابط خوبش با رهبر کره شمالی باعث می شود همپیمنان آمریکا به دنبال جایگزین های دیگری باشند.

در بحث دلار و اقتصاد نیز آمریکا با یک خطر راهبردی بزرگ رو به رو است چرا که کشورهای مختلف در حال پیدا کردن شرکای تجاری جدید و کاهش وابستگی به دلار در تبادلات خود هستند. استفاده از دلار به عنوان اهرم فشار سیاسی باعث شده کشورهای زیادی به دنبال جایگزین باشند و تداوم این روند می تواند به ایجاد جهان مالی متنوع تر بیانجامد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد هزینه های مالی آمریکا و بدهی های این کشور تشدید شده و فرصت های سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در بازارهای خارجی کاهش پیدا می کند.