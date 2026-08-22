شنیدن زمزمه عود و تمبک در آلبومی که به خواهر تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «نازنین» با آهنگسازی و نوازندگی عود آریا لطیف پور و نوازندگی تمبک افشین هنرور طی روزهای گذشته در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی شنوندگان و علاقه مندان این گونه موسیقایی قرار گرفته است.

«سرو»، «آواز»، «نازنین»، «صبا»، «یاس»، «تهران»، «ساحل»، «ساقی»، «اختر» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

آریا لطیف پور درباره این اثر نوشته است:

آلبوم «نازنین» گفتگویی میان زخمه های عود من و ضرب آواهای افشین هنرور است که در نغمات سه گاه و ابوعطا جان گرفته؛ آلبومی شامل ۱۴ قطعه که در فرم های آوازی و ضربی است . این اثر را با تمام وجود به خواهرم، نازنین تقدیم می کنم که نامش الهام بخش این مسیر و جان مایه این قطعات بوده است. امیدوارم زمزمه عود و ضرب تمبک در این آلبوم لحظاتی سرشار از اصالت و آرامش برایتان رقم بزند.

آریا لطیف پور از جمله هنرمندان جوان عرصه موسیقی است که نوازندگی ساز عود را در هنرستان موسیقی نزد علی پژوهشگر، نگار بوبان و محمد فیروزی آغاز و در ادامه مدرک کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی را در دانشگاه هنر اخذ کرد.

این هنرمند که در رویدادها و جشنواره های مختلفی حضور پیدا کرده و علاوه بر تحصیل در هنرستان موسیقی و دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، ردیف موسیقی ایرانی را نزد استادانی از جمله محمدرضا لطفی و مجید کیانی فراگرفته است.

لطیف پور در سال ۱۳۹۰ بود که به عضویت گروه «هم نوازان شیدا» درآمد و تا زمان درگذشت محمدرضا لطفی در چندین کنسرت موسیقی به سرپرستی این هنرمند فقید در تهران و شهرستان ها حضور پیدا کرد.

افشین هنرور هم از دیگر هنرمندان عرصه موسیقی در حوزه نوازندگی سازهای کوبه ای است که نوازندگی را نزد استادانی چون محمدرضا سقایی و نوید افقه فراگرفته است. وی با حضور در کارگاه های تخصصی ریتم و نوازندگی و همکاری با گروه ها و ارکسترهای مختلف در تلاش بوده تا عرصه های متفاوتی را در زمینه نوازندگی تجربه کند.

حضور در جشنواره ها و رویدادهای مختلف موسیقی، تدریس نوازندگی، مدیریت و سرپرستی گروه های مختلف موسیقی و پژوهش از دیگر فعالیت های هنرور در حوزه موسیقی است.