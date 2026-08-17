اولین آلبوم «بی مرز» منتشر می شود؛ رونمایی پس از کنسرت

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «بیمرز» که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۲ آغاز کرده است، پس از برگزاری نخستین اجرای رسمی خود در تیر ۱۴۰۳، اکنون با انتشار نخستین آلبوم خود وارد مرحله تازهای از فعالیت هنریاش میشود.
این آلبوم با آهنگسازی و ترانهسرایی کسری احدیان و تنظیم مهدی نیکخواه بهرامی تولید شده و سولوهای گیتار الکتریک قطعات توسط رضا محمودی اجرا و طراحی شده است. همچنین مجتبی آخوندی صدابرداری این مجموعه و مهدی نیکخواه بهرامی میکس و مسترینگ آن را بر عهده داشتهاند.
علیرضا تبریزیان بهعنوان تهیهکننده و امیر خرازی بهعنوان مدیر برنامه، در مسیر تولید و فعالیت حرفهای گروه «بیمرز» حضور دارند.
اعضای گروه «بیمرز» را کسری احدیان (خواننده، آهنگساز و ترانهسرا)، مجتبی آخوندی (درامز)، رضا محمودی (گیتار الکتریک ـ لید)، مهدی نیکخواه بهرامی (کیبورد)، محمدامین سیفینیا (گیتار الکتریک ـ ریتم) و بنیامین کیانی (گیتار بیس) تشکیل میدهند.
آئین رونمایی از نخستین آلبوم «بیمرز» از ساعت ۱۶ درمجموعه ایوا، واقع در خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگ حسینی برگزار خواهد شد.
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