به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نماز جمعه خرمآباد با اشاره به فرارسیدن روز دوشنبه دهم شهریورماه مصادف با هشتم ربیعالاول و سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار داشت: از سال ۲۰۰ هجری تا ۲۶۰ هجری، امامان معصوم از جمله امام رضا (ع)، امام جواد (ع)، امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) در شرایط تبعید و محدودیت از سوی خلفای بنیعباس زندگی کردند.
وی افزود: امام رضا (ع) به مرو تبعید شد، امام جواد (ع) به بغداد تبعید شدند و امام حسن عسکری (ع) در سامرا تحت نظر و تبعید به سر میبردند. این شصت سال نشاندهنده فشار و کنترل شدید بنیعباس بر اهل بیت (ع) بود.
محبت و خدمت، توصیه همیشگی امام حسن عسکری (ع)
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه در چنین شرایط دشواری امام حسن عسکری (ع) همچنان بر محبت و خدمت تأکید داشتند، گفت: آن حضرت همواره سفارش میکردند که شیعیان به یکدیگر محبت کنند و حتی نسبت به غیر شیعیان نیز برخورد محبتآمیز داشته باشند.
حجت الاسلام شاهرخی افزود: شخصی روزی خدمت امام عسکری (ع) رسید و گفت: «یابن رسولالله! من از سرزمینهای دور میآیم و دسترسی مستقیم به شما ندارم، اما میخواهم خدمتی انجام دهم. چه کنم؟» امام (ع) در پاسخ فرمودند: «به شیعیان من خدمت کن، چرا که خدمت به آنان، خدمت به من است؛ دیدار با آنان همانند دیدار با من خواهد بود.»
خدمت به مردم، خدمت به امام عصر (عج)
امام جمعه خرمآباد ادامه داد: اگر ما همین یک دستور امام حسن عسکری (ع) را در زندگی اجتماعی خود عملی کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. موجر و مستأجر، مالک زمین و زارع، بازاریان و مشتریان، همه باید به یکدیگر خدمت کنند.
حجت الاسلام شاهرخی تصریح کرد: خدمترسانی متقابل در جامعه به معنای خدمت به امام عصر (عج) است و هر اقدامی در جهت رفع نیازهای مردم، نشانه عمل به توصیههای اهل بیت (ع) خواهد بود.
وی با اشاره به تقارن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، اظهار داشت: روز بعد از شهادت امام حسن عسکری (ع)، آغاز امامت امام مهدی (عج) است که حقیقتاً برای ما عید بزرگ امامت و ولایت به شمار میرود.
عید امامت، وارث همه عیدهای پیشین
وی با بیان اینکه امامت حضرت حجت (عج) در حقیقت وارث همه ایدههای الهی پیشین است، گفت: این روز جایگاه عید مبعث را دارد، جایگاه عید غدیر را دارد و میتوان آن را آخرین غدیر امامت و ولایت دانست.
نماینده ولیفقیه در لرستان افزود: باید همزمان با پاسداشت شهادت امام حسن عسکری (ع)، امامت و ولایت امام عصر (عج) را به عنوان عیدی بزرگ گرامی داشت و آن را فرصتی برای نشاط و شادمانی امت اسلامی قرار داد.
ضرورت توجه همه اقشار به این ایام
امام جمعه خرمآباد تأکید کرد: توجه به این دو مناسبت هم شهادت امام حسن عسکری (ع) و هم آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) باید در میان همه اقشار، اصناف مختلف و عموم مردم نهادینه شود.
حجت الاسلام شاهرخی خاطرنشان کرد: روز شهادت امام حسن عسکری (ع) باید با عزاداری و پاسداشت مقام والای آن امام بزرگوار همراه باشد و روز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) باید با جشن، سرور، امید و نشاط اسلامی برگزار گردد؛ چرا که این روز، روز استمرار خط امامت و ولایت در طول تاریخ اسلام است.
وی همچنین با اشاره به اینکه این ایام متعلق به هفته مساجد است، اظهار داشت: روز مسجد باید مورد توجه جدیتر قرار گیرد و همه ما وظیفه داریم نسبت به جایگاه و کارکردهای مساجد اهتمام داشته باشیم.
مسجد خانه خدا بر روی زمین
وی افزود: مسجد قطعهای از زمین است که خداوند آن را به خود نسبت داده و در قرآن کریم آمده است: «المساجد لله». همین نسبت الهی نشاندهنده عظمت و شرافت مسجد است؛ چرا که خداوند فرمود: «خانههای من در زمین، مساجد هستند».
نماینده ولیفقیه در لرستان تصریح کرد: اگر ما چنین نگاهی داشته باشیم، رفتارمان با مسجد متفاوت خواهد شد. خداوند وعده داده است که خوشا به حال کسی که خود را پاکیزه کند و به دیدار او در مسجد بیاید؛ هر کس بخواهد خدا را ببیند باید به مسجد برود و خوشا به حال کسانی که اهل مسجد هستند.
کارکردهای چندبعدی مسجد
امام جمعه خرمآباد با بیان اینکه مسجد تنها محل عبادت نیست، گفت: مسجد نماد دین است، محل سیاست است، جایگاه تعلیم و آموزش قرآن و احکام الهی است و همچنین محلی برای یافتن دوستان خدایی و صالح است. اگر والدین میخواهند فرزندانشان دوستان خوب پیدا کنند باید آنها را راهی مساجد کنند.
وی ادامه داد: مساجد محل کمکهای مؤمنانه، پایگاه تربیت مجاهدان و رزمندگان و کانون انسجام اجتماعی امت اسلامی است.
سیره انبیا در مسجدسازی
حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به تاریخ اسلام، خاطرنشان کرد: پیامبران الهی خود مسجدساز بودند. حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) در ساخت مسجد نقش داشتند و رسول اعظم (ص) نیز پیش از ورود به مدینه، شخصاً در ساخت مسجد مشارکت کرد. این نشان میدهد که مسجدسازی وظیفهای دینی و تمدنی است که همواره در سیره انبیا جایگاه داشته است.
وی در خطبههای نماز جمعه خرمآباد با اشاره به جایگاه مساجد در تحولات بزرگ اجتماعی و دینی، اظهار داشت: خوشا به حال خیرین مسجدساز؛ چرا که آنان در صف پیامبر اعظم (ص)، حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) قرار گرفتهاند که خود بنیانگذاران مساجد بودند.
مساجد، سرچشمه انقلاب اسلامی
وی با بیان اینکه مساجد در تاریخ معاصر ایران معجزه آفریدند، افزود: ما در زمان خودمان معجزه مسجد را دیدیم؛ انقلاب اسلامی از مسجد آغاز شد و نیروهای اصلی و کادرهای کلیدی انقلاب در مساجد تربیت شدند.
نماینده ولیفقیه در لرستان ادامه داد: ملت ایران که گرفتار استبداد داخلی و استکبار خارجی بود، با تکیه بر مساجد توانست مسیر آزادی را پیدا کند و مساجد در حقیقت به عنوان پایگاه مقاومت، این ملت را به پیروزی رساندند.
ضرورت پرکردن صفوف مساجد
امام جمعه خرمآباد با تأکید بر ضرورت حضور گسترده مردم در مساجد، گفت: باید مساجد را پر کنید و صفوف نماز جماعت در آنها انبوه و متراکم باشد؛ چرا که مسجد تنها یک مکان عبادی نیست، بلکه سنگر بزرگ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امت اسلامی است.
محراب و منبر؛ دو رکن اساسی مسجد
حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به نقش محوری ارکان مسجد، خاطرنشان کرد: مسجد با محراب و منبرش شناخته میشود؛ محراب جایگاه نبرد با شیطان و جهاد با نفس است و منبر محلی برای روشنگری، بصیرتافزایی و هدایت جامعه به شمار میرود.
تربیت شهدای انقلاب در مساجد
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، تربیتشدگان مساجد بودند. این حقیقت نشان میدهد که مسجد نهتنها محل عبادت بلکه کانون پرورش انسانهای مؤمن، مجاهد و فداکار در راه اسلام و انقلاب بوده است.
حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به جایگاه مساجد در دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان، اظهار داشت: روز ۲۳ خرداد، نخستین روز جنگ ۱۲ روزه، دشمن پلید به شکل ناگهانی کشور ما را مورد تهاجم قرار داد.
نقشه دشمن و معجزه مسجد
وی افزود: در آن روز شما مردم از مساجد راهی مصلی شدید و حضور گسترده خود را نشان دادید. برنامه دوم دشمن این بود که مردم را به صورت پراکنده در خیابانها بریزد و صفوف شما را متلاشی کند، اما وقتی از ۹۰۰ مصلی که همگی از دل مساجد جوشیده بودند، به خیابانها سرازیر شدید، دشمن دریافت که نقشهاش با شکست مواجه شده است. این رخداد بزرگ، معجزه مسجد بود.
ضرورت رعایت حرمت مساجد
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر اینکه باید حرمت و جایگاه مساجد رعایت شود، تصریح کرد: مرکز رسیدگی به امور مساجد و شوراهای مرتبط در استان تشکیل شده تا تحولی اساسی در مدیریت و کارکرد مساجد ایجاد شود.
حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: این تحول تنها با مشارکت مؤمنان نمازگزار، هیئت امنای مساجد، جوانان پایگاههای بسیج، کانونهای فرهنگی و هنری و کانونهای قرآن محقق خواهد شد و نیازمند یاری همه شماست.
مساجد، کانون همدلی و نشاط انقلابی
امام جمعه خرمآباد خاطرنشان کرد: هرگونه اختلاف در درون مسجد باید با سعه صدر و روحیهای سرشار از نشاط و طراوت انقلابی حل و فصل شود. ما باید تلاش کنیم حقی که مسجد در حق ما داشته و معجزهای که برای انقلاب و ملت رقم زده است، با رعایت حق و حرمت خانه خدا پاسخ داده شود.
حجت الاسلام شاهرخی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای والامقام این ایام، اظهار داشت: روز شنبه هشتم شهریور، سالروز شهادت رئیسجمهور شهید محمدعلی رجایی و نخستوزیر شهید حجتالاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد باهنر است که با توطئه منافقین پلید و منفور به فیض عظیم شهادت نائل شدند.
شهیدان رجایی و باهنر، الگوی خدمت به مستضعفان
وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن نام این شهیدان در حقیقت پاسداشت ارزشهای انقلاب است، افزود: شهید رجایی همواره تأکید میکرد: «هر وقت من را دیدید بپرسید برای مستضعفان چه کردهای؟». تعبیر او این بود که حتی با صدای بلند و فریاد بر سر من بگویید، اما فریادی برادرانه، همانند اعضای یک خانواده که یکدیگر را به راه درست فرا میخوانند.
نماینده ولیفقیه در لرستان ادامه داد: شهید رجایی تنها یک سال نخستوزیر و یک ماه رئیسجمهور بود، اما همان مدت کوتاه کافی بود تا نامش با خدمت به مردم، سادهزیستی و دفاع از محرومان در حافظه ملت ایران جاودانه بماند.
پیام شهید رئیسی؛ ناامیدیپراکنی گناه نابخشودنی است
امام جمعه خرمآباد با اشاره به راه و سیره شهید حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی نیز گفت: او همواره تأکید داشت که گفتن «بودجه نیست»، «اعتبار نیست» و دم زدن از ناتوانی، چیزی جز تزریق ناامیدی به جامعه نیست.
حجت الاسلام شاهرخی تصریح کرد: به تعبیر شهید رئیسی، ناامید کردن مردم و دمیدن روح یأس در جامعه گناهی نابخشودنی است و مدیران و مسئولان باید با امیدآفرینی، تلاش جهادی و روحیه انقلابی مسیر خدمت به مردم را دنبال کنند.
پاسداشت ارزشها در پرتو نام شهیدان
وی خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه ما این است که یاد و راه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی را زنده نگه داریم و با عمل به توصیههای آنان در خدمت به مردم، بهویژه محرومان و مستضعفان، به آرمانهای انقلاب اسلامی وفادار بمانیم.
حجت الاسلام شاهرخی اظهار داشت: هفته دولت را به همه خدمتگزاران در کشور تبریک عرض میکنم و همچنین روز کارمند را به کارمندان شریف نظام اسلامی تهنیت میگویم.
تقدیر از خدمات کارگزاران نظام
وی افزود: کارگزاران نظام اسلامی در استان لرستان طی برنامههای مختلف، گزارش عملکرد خود را ارائه دادهاند تا مردم از میزان خدمات و فعالیتهای آنان آگاه شوند.
نماینده ولیفقیه در لرستان ادامه داد: از نقاط قوت عملکرد مدیران و مسئولان باید قدردانی شود و هر خدمتی که به مردم میشود، ارزشمند و قابل تقدیر است.
تبدیل کاستیها به نقطه قوت
امام جمعه خرمآباد تأکید کرد: خواسته مردم این است که کاستیهای موجود نیز برطرف شود و این کمبودها با همت مدیران و مسئولان به نقطه قوت تبدیل گردد.
حجت الاسلام شاهرخی خاطرنشان کرد: انتظار عمومی آن است که دولتها در کنار برجسته کردن موفقیتها، ضعفها را نیز به فرصت و توانمندی برای خدمت بیشتر به مردم مبدل سازند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی کشور اظهار داشت: بارها در مورد عملکرد بانکها صحبت کردهام و باید هم نقاط مثبت و هم کاستیها را بیان کرد.
پرداخت تسهیلات و حجم متقاضیان در نوبت
وی با بیان اینکه بانکها حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری پرداخت کردهاند، گفت: در مجموع این رقم به حدود سه هزار میلیارد تومان میرسد که رقم قابل توجهی است. اما در مقابل، آمار متقاضیان نشان میدهد که وضعیت همچنان نامطلوب است.
نماینده ولیفقیه در لرستان ادامه داد: اکنون ۱۴ هزار و ۱۳۴ نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند. همچنین در حوزه وام ودیعه مسکن، تنها ۲۴۱۳ نفر وام گرفتهاند اما ۱۳ هزار و ۶۴۲ نفر همچنان در نوبت هستند. این آمارها بیانگر شرایطی است که قابل قبول نیست.
ضعف جدی در حوزه بانکهای خصوصی
امام جمعه خرمآباد با اشاره به عملکرد برخی بانکهای خصوصی، تصریح کرد: در مواردی مشاهده میشود یک بانک ۳۹ متقاضی دارد اما تنها ۱۰ مورد پرداخت کرده است. وقتی سامانه بانکی برای ثبتنام باز است، معنایش این است که باید تسهیلات پرداخت شود؛ در غیر این صورت، باید سامانه بسته شود تا مردم بلاتکلیف نمانند.
وی افزود: متأسفانه بعضی بانکها حتی هیچ پرداختی نداشتهاند و این رویه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. اگر این وضعیت اصلاح نشود، ناچارم اسامی بانکهای متخلف را به صورت علنی اعلام کنم.
لزوم ورود دادستان و تقسیم عادلانه تسهیلات
حجت الاسلام شاهرخی تأکید کرد: دادستان محترم نیز باید به موضوع ورود کند و نظارت جدی بر عملکرد بانکها داشته باشد. مسئولان استانی و کشوری موظفند این ۲۷ هزار نفر در صف را میان ۳۰ بانک تقسیم کنند و همه بانکها را ملزم به پرداخت کنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان خاطرنشان کرد: برخی بانکها تسهیلات خوبی پرداخت کردهاند و جای قدردانی دارد، اما حتی همین بانکها نیز چند هزار نفر در نوبت دارند. لذا باید با مأموریت ویژه، این مشکل اساسی در استان و در سطح کشور برطرف شود.
حجت الاسلام شاهرخی در ادامه با اشاره به بدعهدی آمریکا در تاریخ گذشته و کنونی اظهار داشت: آمریکا شیطان بزرگ است و بارها ثابت کرده به هیچ پیمانی متعهد نیست و حتی در حین مذاکره نیز تهاجم و خیانت میکند.
تنها راه مقابله با دشمن؛ قدرت و بازدارندگی
وی افزود: آنچه مانع تهاجم دشمن میشود و کار را بر او سخت میکند، اقتدار نیروهای مسلح، پشتیبانی مردم از بسیج، آمادگی عشایر غیور و انسجام ملی است. بازدارندگی موشکی، صلابت نیروهای نظامی و نفوذ اطلاعاتی و امنیتی فرزندان این ملت عواملی هستند که میتوانند دشمن را از هرگونه اقدام بازدارند.
ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر اینکه جنگ تمام نشده است، گفت: برجستهسازی اختلافات، بیان سخنان تفرقهانگیز و انتشار بیانیههایی که وحدت ملت را هدف قرار میدهد، گناهی نابخشودنی است. آنچه باید همچنان حفظ شود، انسجام و اتحاد ملت در برابر دشمن است.
حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: دشمن در برابر ما ایستاده و تنها با صفوف فشرده، وحدت و حمایت از نیروهای مسلح میتوانیم همچون گذشته و حتی سهمگینتر از قبل، هرگونه غلط دشمن را پاسخ دهیم و او را به نابودی بکشانیم.
