قیمت دلار در بازار رسمی به مرز ۱۵۷ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز شنبه، آخرین روز مرداد ماه ۱۴۰۵، بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، قیمت خرید هر دلار آمریکا ۱۵۵ هزار و ۳۲۶ تومان و نرخ فروش آن ۱۵۶ هزار و ۷۳۷ تومان اعلام شد.

هر یورو نیز با نرخ خرید ۱۸۱ هزار و ۴۸۰ تومان و قیمت فروش ۱۸۳ هزار و ۱۲۸ تومان در تابلوی معاملات قرار گرفت. نرخ خرید درهم امارات ۴۲ هزار و ۲۹۵ تومان و نرخ فروش آن ۴۲ هزار و ۶۷۹ تومان ثبت شد.

در دیگر ارزها، هر روبل روسیه با نرخ خرید ۱,۸۷۳ تومان و فروش ۱,۸۹۰ تومان معامله شد. نرخ خرید یوان چین ۲۳ هزار و ۱۰۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۳۱۶ تومان بود.

همچنین هر روپیه هند با قیمت خرید ۱,۶۲۳ تومان و فروش ۱,۶۳۸ تومان عرضه شد. هر ۱۰۰ ین ژاپن نیز با نرخ خرید ۹۷ هزار و ۷۴۰ تومان و نرخ فروش ۹۸ هزار و ۶۲۸ تومان در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معامله شد.

نرخ خرید هر هزار وون کره جنوبی نیز ۱۱۲ هزار و ۱۱۱ تومان و نرخ فروش آن ۱۱۳ هزار و ۱۲۹ تومان اعلام شد.