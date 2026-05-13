قیمت دلار رسمی به ۱۴۸ هزار تومان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حالی معاملات خود را دنبال می‌کند که روند افزایشی نرخ‌ها نسبت به هفته گذشته تا حدی آرام‌تر شده است. بررسی روند قیمتی از نیمه فروردین تا هفته نخست اردیبهشت نشان می‌دهد نرخ ارز در این بازار با شیبی ملایم و به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۰۰ تومان افزایش داشت و در مجموع از محدوده ۱۳۷ هزار تومان به حدود ۱۴۱ هزار تومان رسید.

با این حال از ابتدای هفته گذشته شتاب افزایش قیمت‌ها بیشتر شد و نرخ‌ها در برخی روزها تا بیش از ۱۰۰۰ تومان در روز رشد کردند. این روند اما از ابتدای هفته جاری دوباره تعدیل شده و بازار به همان مسیر افزایش تدریجی روزانه نزدیک به ۱۰۰ تومان بازگشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نوسانات شدید تا حدی فروکش کرده و بازار به سمت ثبات نسبی حرکت می‌کند.

بر همین اساس بنابر آخرین آمار از معاملات بازار ارز تجاری، دلار آمریکا با نرخ خرید ۱,۴۶۵,۵۴۰ ریال و نرخ فروش ۱,۴۷۸,۸۵۰ ریال معامله شد.

نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت رسمی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ایران در ۳ ماه گذشته را نشان می‌دهد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلامی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، قیمت خرید و فروش برخی ارزهای مهم به شرح زیر است.

درهم امارات نیز با قیمت خرید ۳۹۹,۰۵۸ ریال و فروش ۴۰۲,۶۸۲ ریال در تابلو معاملات قرار گرفت.

در میان ارزهای اروپایی، یورو با نرخ خرید ۱,۷۱۹,۵۴۲ ریال و فروش ۱,۷۳۵,۱۵۸ ریال عرضه شد.

در بخش ارزهای آسیایی نیز روبل روسیه با نرخ خرید ۱۹,۸۵۶ ریال و فروش ۲۰,۰۳۶ ریال معامله شد.

یوان چین با قیمت خرید ۲۱۵,۷۰۴ ریال و فروش ۲۱۷,۶۶۳ ریال در معاملات ثبت شد.

روپیه هند نیز به ترتیب با نرخ خرید ۱۵,۳۰۱ ریال و فروش ۱۵,۴۴۰ ریال معامله شد.

همچنین قیمت هر یکصد ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۹۲۹,۲۷۳ ریال و فروش ۹۳۷,۷۱۲ ریال اعلام شد.

در بازار ارزهای شرق آسیا نیز هر هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۸۲,۹۵۴ ریال و فروش ۹۹۱,۸۸۱ ریال در تابلو مرکز مبادله قرار گرفت.

جدول زیر آخرین نرخ تمامی ارزها در بازار ارز تجاری بوده که بر اساس ریال گزارش شده است.