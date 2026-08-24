قیمت دلار رسمی یک پله افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر بررسی قیمت‌ها در بازار ارز رسمی یا همان بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در معاملات دوشنبه، دوم شهریور ۱۴۰۵، حاکی از تداوم روند صعودی نرخ ارزها نسبت به روز گذشته است. دلار آمریکا به عنوان شاخص اصلی بازار، شاهد افزایش قیمت بود و نرخ خرید حواله آن که در روز قبل ۱۵۵ هزار و ۵۵۹ تومان بود، امروز به ۱۵۵ هزار و ۷۸۶ تومان رسید؛ در بخش فروش نیز دلار با افزایش قیمت، رقم ۱۵۷ هزار و ۲۰۱ تومان را ثبت کرد.

یورو نیز به عنوان دیگر ارز کلیدی بازار، همگام با دلار مسیر صعودی را در پیش گرفت. نرخ خرید یورو که در روز گذشته ۱۸۱ هزار و ۷۷۲ تومان بود، در معاملات امروز به ۱۸۱ هزار و ۹۰۱ تومان افزایش یافت و نرخ فروش آن نیز به ۱۸۳ هزار و ۵۵۳ تومان رسید.

درهم امارات نیز به عنوان یکی از ارزهای پرکاربرد در چرخه تجارت، شاهد نوسان مثبت بود؛ به طوری که قیمت خرید آن به ۴۲ هزار و ۴۲۰ تومان و قیمت فروش آن به ۴۲ هزار و ۸۰۵ تومان ارتقا پیدا کرد.

در سایر بخش‌های بازار نیز یوان چین با افزایش قیمت مواجه شد و نرخ خرید و فروش آن به ترتیب ۲۳ هزار و ۱۷۸ تومان و ۲۳ هزار و ۳۸۸ تومان قیمت‌گذاری شد.

از میان دیگر ارزهای موجود در مرکز مبادله، روبل روسیه در نرخ خرید ۱ هزار و ۸۷۹ تومان و در نرخ فروش ۱ هزار و ۸۹۶ تومان داد و ستد شد.

همچنین روپیه هند با قیمت خرید ۱ هزار و ۶۲۷ تومان و فروش ۱ هزار و ۶۴۲ تومان معامله شد.

در نهایت، هر صد ین ژاپن و هزار وون کره جنوبی نیز در این روز به ترتیب با نرخ خرید ۹۸ هزار و ۷۳ تومان و ۱۱۲ هزار و ۳۵۶ تومان در بازار رسمی ارز جای گرفتند.