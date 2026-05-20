اصلاح جزئی قیمت دلار حواله در مرکز مبادله+ جدول نرخ تمامی ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد نوسانات محدود در نرخ دلار و سایر ارزهای پرمعامله بود. بررسی دادههای معاملاتی نشان میدهد دلار آمریکا نسبت به روز گذشته تغییر اندکی داشته و در محدوده قیمتی روز قبل نوسان کرده است؛ با این حال در مقیاس میانمدت و بلندمدت همچنان روند کلی بازار ارز تجاری افزایشی ارزیابی میشود.
رشد آرام روزانه در قیمت دلار
بررسی روند قیمتی دلار از ابتدای سال جاری نشان میدهد این ارز در مجموع بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. بهجز یک دوره کوتاه در هفته دوم اردیبهشتماه که شتاب رشد قیمت به بیش از هزار تومان در روز رسید، در سایر روزها دلار با نوسانات محدودتر و میانگین رشد روزانه در حدود ۱۰۰ تومان در مسیر صعودی حرکت کرده است.
در معاملات امروز بازار ارز تجاری، نرخ خرید دلار آمریکا به ۱,۴۶۸,۳۵۰ ریال و نرخ فروش آن به ۱,۴۸۱,۶۸۵ ریال رسید که نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی را نشان نمیدهد و بیانگر ثبات نسبی در معاملات ارزی است.
نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ دلار آمریکا در یک ماه اخیر را به ریال نشان میدهد.
نمودار بعدی روند تغییرات نرخ دلار آمریکا در ۵۰۰ روز گذشته را به تومان نمایش میدهد که بیانگر جهتگیری کلی بازار ارز تجاری است.
وضعیت سایر ارزهای مهم
در کنار دلار، سایر ارزهای پرتقاضا نیز امروز با نوسانات محدود همراه بودند. درهم امارات، یورو، یوان چین و روبل روسیه متناسب با تغییرات دلار آمریکا و شرایط بازارهای منطقهای تغییر قیمت داشتند و در محدودههای نزدیک به روز گذشته معامله شدند.
یورو در معاملات امروز بازار ارز تجاری با نرخ خرید ۱,۷۰۳,۶۵۹ ریال و فروش ۱,۷۱۹,۱۳۱ ریال قیمتگذاری شد.
درهم امارات بهعنوان یکی از ارزهای مرجع در تجارت خارجی، امروز با نرخ ۳۹۹,۸۲۳ ریال در بخش خرید و ۴۰۳,۴۵۴ ریال در بخش فروش معامله شد.
همچنین روبل روسیه با نرخ خرید ۲۰,۶۲۸ ریال و فروش ۲۰,۸۱۵ ریال ثبت شد و یوان چین نیز در سطح ۲۱۵,۴۹۴ ریال برای خرید و ۲۱۷,۴۵۱ ریال برای فروش قرار گرفت.
در میان ارزهای آسیایی، روپیه هند با نرخ خرید ۱۵,۱۶۶ ریال و فروش ۱۵,۳۰۴ ریال معامله شد. هر یکصد ین ژاپن نیز با قیمت ۹۲۲,۸۳۶ ریال در بخش خرید و ۹۳۱,۲۱۷ ریال در بخش فروش ثبت شد. هزار وون کره جنوبی نیز بهترتیب با نرخ ۹۷۳,۳۶۵ ریال و ۹۸۲,۲۰۵ ریال در بخشهای خرید و فروش قیمتگذاری شد.
جدول کامل نرخ ارزها
در جدول زیر، نرخ کامل خرید و فروش سایر ارزهای معاملاتی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ قابل مشاهده است.
