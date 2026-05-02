۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۴

قیمت رسمی دلار اعلام شد

قیمت رسمی دلار اعلام شد

قیمت دلار حواله‌ای در مرکز مبادله ایران امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با ادامه روند افزایشی به ۱۴۲ هزار و ۳۳۲ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار حواله‌ای در مرکز مبادله ایران امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با ادامه روند افزایشی به ۱۴۲ هزار و ۳۳۲ تومان رسید؛ نرخی که نشان می‌دهد نرخ دلار در بازار ارز تجاری از میانه فروردین‌ماه تاکنون از سطح ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بیش از ۳.۵ درصد رشد کرده است. بررسی‌ها حاکی است سایر ارزها نیز کم‌وبیش همین مسیر صعودی را تجربه کرده‌اند.

بر اساس نرخ‌های اعلامی امروز، قیمت خرید حواله‌ای هر دلار آمریکا ۱۴۱ هزار و ۵۱ تومان و قیمت فروش آن ۱۴۲ هزار و ۳۳۲ تومان ثبت شده است. این در حالی است که روند صعودی دلار طی هفته‌های اخیر به‌صورت تدریجی اما مستمر ادامه داشته و اکنون در نیمه بالایی کانال ۱۴۰ هزار تومان در حال نوسان است.

نمودار زیر تغییرات روزانه دلار را بر حسب ریال نشان می‌دهد.

قیمت رسمی دلار اعلام شد

قیمت یورو امروز نیز به ۱۶۷ هزار و ۳۳۱ تومان (نرخ فروش) رسید و نرخ خرید آن ۱۶۵ هزار و ۸۲۵ تومان اعلام شد.

درهم امارات به عنوان یکی از ارزهای اثرگذار در معاملات تجاری، با قیمت فروش ۳۸ هزار و ۷۵۶ تومان و نرخ خرید ۳۸ هزار و ۴۰۷ تومان معامله شد.

در بازار سایر ارزها نیز روند افزایشی مشهود است؛ به‌گونه‌ای که روبل روسیه با نرخ فروش هزار و ۹۰۱ تومان، یوان چین با قیمت ۲۰ هزار و ۸۴۱ تومان و روپیه هند با نرخ هزار و ۵۰۱ تومان دادوستد شدند.

همچنین قیمت یکصد ین ژاپن امروز به ۹۰ هزار و ۷۸۹ تومان و هزار وون کره جنوبی به ۹۶ هزار و ۸۴۱ تومان رسید که این ارقام نیز بیانگر همسویی نسبی بازار ارز با رشد اخیر دلار است.

قیمت رسمی دلار اعلام شد

علی فروزانفر

    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      خواهشمند است لطف بفرمایید قیمت دلار همتی را هم اعلام کنید.

