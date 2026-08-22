محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر حضور متخلفان در مناطق آزاد شهرستان کوهرنگ، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رصد اطلاعاتی، مأموران حفاظت محیط‌زیست پس از گشت و کنترل ۲۴ ساعته و در مسیر برگشت متخلفان به شهرکرد، عملیات تعقیب را ادامه و در جهت کشف ادوات و مستندات تخلفات گذشته، با اخذ حکم قضایی در شهرکرد اقدام به دستگیری متخلفان کردند.

کریمی ادامه داد: در این کشف و دستگیری دو قبضه سلاح شکاری، مقداری گوشت حیات‌وحش، جمجمه یک قوچ وحشی، شاخ یک کل وحشی و لاشه تعدادی پرنده کشف و ضبط شد.

وی بیان داشت: پس از بررسی «آثار و بقایای کشف‌شده» و تجهیزات الکترونیکی متخلفان، مشخص شد این گروه در مناطق آزاد کوهرنگ اقدام به شکار گراز نیز کرده بودند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد و این اداره‌کل با جدیت پیگیر برخورد با شکار غیرمجاز است.