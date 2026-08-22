  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۳

۳۲ انشعاب غیر مجاز در لردگان شناسایی و جمع آوری شد

۳۲ انشعاب غیر مجاز در لردگان شناسایی و جمع آوری شد

شهرکرد-مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری گفت: در ادامه اجرای طرح ملی مهتاب «طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق» ۳۲ انشعاب غیر مجاز در بخش رودشت و شهر سردشت لردگان جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد  در تشریح خبر گفت: درهجدهمین مانور طرح ملی مهتاب در استان، ۳۲ انشعاب غیر مجاز در شهر سردشت و بخش رودشت لردگان با همکاری نیروهای انتظامی؛ شناسایی، جمع آوری و مورد پیگرد قانون قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: از ابتدای شروع طرح‌مهتاب تاکنون ۹۶۷ انشعاب غیر مجاز در استان شناسایی و جمع آوری گردیده و ادامه اجرای این طرح نیز با جدیت در حال پیگیری است.

فرهزاد اشاره کرد: با جمع آوری تعداد ۹۶۷ انشعاب غیر مجاز بیش از۱۶۴۳۹۰۰ کیلووات ساعت انرژی احصا شده است.

گفتنی است: طرح «مهتاب» در اصل به معنای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق است که با چهار محور مهم طراحی شده است. این طرح بر موضوعاتی از جمله مدیریت مصرف و کاهش مصرف، جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و دستکاری‌شده، تسریع در نصب انشعابات جدید و همچنین کنترل مضاعف فروش انرژی به مشترکان تمرکز دارد.

کد مطلب 6923487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها