۳۲ انشعاب غیر مجاز در لردگان شناسایی و جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد در تشریح خبر گفت: درهجدهمین مانور طرح ملی مهتاب در استان، ۳۲ انشعاب غیر مجاز در شهر سردشت و بخش رودشت لردگان با همکاری نیروهای انتظامی؛ شناسایی، جمع آوری و مورد پیگرد قانون قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: از ابتدای شروع طرح‌مهتاب تاکنون ۹۶۷ انشعاب غیر مجاز در استان شناسایی و جمع آوری گردیده و ادامه اجرای این طرح نیز با جدیت در حال پیگیری است.

فرهزاد اشاره کرد: با جمع آوری تعداد ۹۶۷ انشعاب غیر مجاز بیش از۱۶۴۳۹۰۰ کیلووات ساعت انرژی احصا شده است.

گفتنی است: طرح «مهتاب» در اصل به معنای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق است که با چهار محور مهم طراحی شده است. این طرح بر موضوعاتی از جمله مدیریت مصرف و کاهش مصرف، جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و دستکاری‌شده، تسریع در نصب انشعابات جدید و همچنین کنترل مضاعف فروش انرژی به مشترکان تمرکز دارد.