زنجان ظرفیت تولید ۷۰ هزار تن آبزیان را دارد

مهریدخت مرتضوی در گفتگو با خببرنگار مهر، گفت: فعالیت شیلات صرفاً به پرورش ماهی محدود نمیشود، بلکه این مجموعه مسئولیت نظارت، حمایت و ساماندهی بخشهای مختلف زنجیره آبزیپروری از تولید تا فرآوری، تأمین نهاده، مدیریت منابع آبی و صادرات را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه زنجان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه آبزیپروری برخوردار است، افزود: در حال حاضر یک هزار و ۴۵۱ واحد آبزیپروری در استان وجود دارد و شهرستان ماهنشان با در اختیار داشتن بیش از ۶۷ درصد این ظرفیت، مهمترین قطب آبزیپروری استان و یکی از قطبهای مهم کشور محسوب میشود.
مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان ادامه داد: حجم تولید ماهی در شهرستان ماهنشان به اندازهای است که ورود محصول این شهرستان به بازار میتواند بر وضعیت بازار آبزیان در سطح کشور تأثیرگذار باشد و این موضوع نشاندهنده جایگاه ویژه ماهنشان در آبزیپروری کشور است.
زنجان رتبه چهارم تولید ماهیان سردابی کشور را کسب کرد
مرتضوی با اشاره به بخشهای مختلف فعالیت شیلات در استان گفت: مهمترین حوزه فعالیت آبزیپروری در زنجان، تولید ماهیان سردابی بهویژه قزلآلا است و در کنار آن، تولید ماهیان گرمابی، تولید بچهماهی، ماهیان زینتی، مدیریت منابع آبی، رهاسازی ماهی در منابع طبیعی، صنایع تبدیلی و نظارت بر تأمین و توزیع نهادهها و تجهیزات آبزیپروری نیز دنبال میشود.
وی با اشاره به عملکرد تولیدی استان در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: زنجان در این سال با تولید ۲۱ هزار و ۲۲۸ تن انواع آبزیان به رکورد جدیدی دست یافت که از این میزان، ۲۰ هزار و ۱۷۵ تن مربوط به ماهیان سردابی بود.
مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان تصریح کرد: افزایش تولید ماهیان سردابی موجب شد جایگاه استان در این بخش از رتبه پنجم به رتبه چهارم کشور ارتقا پیدا کند و زنجان در سال ۱۴۰۴ پس از عبور از مازندران، رتبه چهارم تولید ماهیان سردابی کشور را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: زنجان در شمالغرب کشور نیز رتبه نخست تولید ماهیان سردابی را در اختیار دارد.
مرتضوی درباره تولید ماهیان گرمابی در استان نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از یک هزار و ۵۴ تن ماهیان گرمابی در زنجان تولید شد.
وی با بیان اینکه تولید ماهیان گرمابی عمدتاً در مناطق دارای شرایط اقلیمی و منابع آبی مناسب انجام میشود، افزود: این بخش نیز از ظرفیتهای مهم آبزیپروری استان محسوب میشود و قابلیت توسعه بیشتری دارد.
۳۹ درصد واحدهای آبزیپروری غیرفعال است
مرتضوی با اشاره به ظرفیت مغفول آبزیپروری استان گفت: حدود ۳۹ درصد از یک هزار و ۴۵۱ واحد آبزیپروری استان غیرفعال است.
وی افزود: اگر بتوانیم این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم و همزمان مکانیزاسیون و فناوریهای نوین را توسعه دهیم، ظرفیت تولید آبزیان استان میتواند از حدود ۲۱ هزار تن فعلی به ۷۰ هزار تن افزایش پیدا کند.
مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند تأمین سرمایه در گردش، رفع موانع تولید، توسعه زیرساختها، استفاده از فناوریهای جدید و حمایت جدی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان است.
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