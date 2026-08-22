به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: ساعت ۱۹:۵۵ جمعه ۳۰ مردادماه، در محدوده پلیس‌راه جمال‌آباد ـ لوشان در محور رستم‌آباد به امامزاده هاشم، یک دستگاه خودروی MVM، یک دستگاه برلیانس و یک دستگاه کامیون با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: در پی این حادثه، خودروی MVM دچار حریق شد و متأسفانه ۴ نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و ۳ نفر نیز مصدوم شدند.

محبی ادامه داد: برابر بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این حادثه تجاوز به چپ راننده خودروی MVM اعلام شده است.

جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به پیامدهای سنگین این تخلف گفت: تجاوز به چپ یکی از تخلفاتی است که در صورت وقوع می‌تواند به تصادفات شدید و فوتی منجر شود؛ چرا که ورود خودرو به مسیر مقابل، فرصت واکنش و کنترل را از رانندگان گرفته و احتمال برخوردهای مرگبار را افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سبقت و حرکت‌های پرخطر و توجه جدی به مسیر مقابل، نقش مهمی در پیشگیری از تصادفات دارد و می‌تواند به کاهش حوادث و جان‌باختگان رانندگی کمک کند.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: پشت هر تخلف رانندگی، ممکن است جان انسان‌هایی قرار داشته باشد؛ بنابراین از رانندگان می‌خواهیم با رعایت قوانین، مسئولانه‌تر رانندگی کنند تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری نباشیم.