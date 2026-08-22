تصادف پراید و موتور در بندرترکمن با ۳ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی از امدادرسانی به حادثه برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در شهرستان بندرترکمن خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند.

وی افزود: یک تیم عملیاتی از پایگاه دریایی بندرترکمن با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: این حادثه پنج حادثه‌دیده داشت که سه نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی ادامه داد: یک مصدوم توسط تیم جمعیت هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی گفت: یک نوجوان ۱۷ ساله به دلیل تروما در ناحیه پای راست، توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان امام خمینی(ره) بندرترکمن انتقال یافت.