به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس روی میز بانوان منطقه ۹ کشور در رده سنی بزرگسالان جمعه به میزبانی خراسان شمالی در سالن ورزشی شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، فاطمه مجد از خراسان رضوی عنوان قهرمانی را به دست آورد و حلما پژم، دیگر نماینده این استان، در جایگاه دوم قرار گرفت.

نازنین جهانی از خراسان شمالی و مهدیس خوش‌خلق از خراسان رضوی نیز به صورت مشترک مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

محبوبه حری، نایب‌رئیس هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی، با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در بجنورد، اظهار کرد: میزبانی مسابقات منطقه ۹ کشور در رده بزرگسالان بانوان در خراسان شمالی انجام شد و نماینده استان موفق شد در جمع نفرات برتر قرار بگیرد.