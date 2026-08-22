برنامه «دوشنبه ها با مدیران تامین اجتماعی» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران سازمان تأمین اجتماعی در راستای طرح «دوشنبهها با مدیران تأمین اجتماعی» روزهای دوشنبه هر هفته با حضور در مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان، علاوه بر ارتباط مستقیم تلفنی با مخاطبان، پاسخگوی سئوالات و موارد مطرح شده در حوزههای تخصصی هستند.
توسعه ارتباط مستقیم مدیران با مخاطبان و شرکای اجتماعی، ارتقای نظام پاسخگویی، تقویت شفافیت سازمانی و جلب و تحکیم اعتماد عمومی در مسیر رویکرد مردممحوری سازمان تأمین اجتماعی، بخشی از اهداف طرح «دوشنبهها با مدیران تأمین اجتماعی» عنوان شده است.
در ادامه اجرای این طرح و در روزهای دوشنبه شهریورماه، مدیرانی از حوزه رفاهی ادارهکل خدمات و پشتیبانی و ادارات کل درمان غیرمستقیم، امور مالی، ارزیابی و پایش عملکرد و درمان مستقیم، در ارتباط مستقیم و تلفنی، پاسخگوی سئوالات مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.
در چارچوب این مجموعه برنامهها، مدیران حوزه رفاهی ادارهکل خدمات و پشتیبانی ۲ شهریور، مدیران ادارهکل درمان غیرمستقیم ۹ شهریورماه، مدیران ادارهکل امور مالی ۱۶ شهریور، مدیران ادارهکل ارزیابی و پایش عملکرد ۲۳ شهریور و مدیران ادارهکل درمان مستقیم تأمین اجتماعی ۳۰ شهریورماه، ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل مرکز تماس ۱۴۲۰ مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمیناجتماعی، به پرسشهای مخاطبان و ذینفعان تأمین اجتماعی پاسخ خواهند داد.
مرکز تماس شبانهروزی ۱۴۲۰ و پورتال اینترنتی https://۱۴۲۰.tamin.ir سازمان تأمیناجتماعی، با هدف ارتباط مستقیم و آسان بین سازمان و مخاطبان و پیگیری درخواستها و ارائه مشاورههای لازم به ذی نفعان، فعالیت دارد. ثبت و پیگیری درخواستها و مشکلات بیمهشدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمریبگیران بدون نیاز به مراجعه و کاملاً غیرحضوری از طریق این درگاه قابل انجام است.
این مرکز به عنوان سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای سال حتی تعطیلات رسمی، آماده پاسخگویی به پرسشها و ارائه راهنماییهای لازم به بیمهشدگان، کارفرمایان و مستمریبگیران سازمان است و علاوه بر ایفای نقش یک پایگاه جامع ارتباطی، به شکل تخصصی به سوالات، انتقادات، پیشنهادات و موضوعات بیمهای و درمانی مربوط به کلیه افراد تحت پوشش سازمان رسیدگی میکند.
مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی میتوانند از سراسر کشور و بدون نیاز به پیششماره، تنها با شمارهگیری ۱۴۲۰ از تلفن ثابت یا تلفن همراه، با کارشناسان این مرکز تماس بگیرند.
مدیران سازمان تأمین اجتماعی، در چارچوب طرح «دوشنبهها با مدیران تأمین اجتماعی»، دوشنبههای هر هفته با حضور در مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی و از طریق شماره تلفن ۱۴۲۰، پاسخگوی سئوالات مخاطبان و ذی نفعان سازمان هستند.
نظر شما