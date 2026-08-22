سینما از تماشا تا تحلیل؛ «مکاشفه در قاب سینما» راهنمای جامع منتقدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقد فیلم فراتر از یک یادداشت ساده یا خلاصه‌نویسی است؛ دانشی روش‌مند که به مخاطب اجازه می‌دهد لایه‌های پنهان یک اثر را کالبدشکافی کند. کتاب «مکاشفه در قاب سینما» نوشته حانیه عباسی، با هدف پر کردن خلأ آموزشی میان مبانی نظری و نقد عملی، راهنمای جامع تازه‌ای برای علاقه‌مندان به سینماست.

حانیه عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انگیزه نگارش این اثر دو جلدی که به تازگی توسط انتشارات نسل روشن منتشر شده، گفت: سال‌ها در مسیر یادگیری نقد فیلم با نبود منبعی مواجه بودم که هم مبانی نظری را جامع توضیح دهد و هم خواننده را تا لحظه نوشتن یک نقد حرفه‌ای همراهی کند. می‌خواستم کتابی بنویسم که نه صرفاً ترجمه نظریه‌های غربی باشد و نه آنقدر انتزاعی که با سینمای ایران فاصله داشته باشد.

وی با اشاره به ساختار جلد اول که «دوره مبانی» نام دارد، اظهار کرد: در این مجلد بر تمایز نقد از تحلیل و یادداشت تمرکز شده است؛ چرا که بسیاری از ما این مفاهیم را به اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌بریم. نقد، دانشی است که منتقد با تکیه بر آن به کالبدشکافی اثر می‌پردازد. در ادامه به سراغ رویکردهای مختلف از نقد فرمالیستی و ساختارگرا تا رویکردهای روانکاوانه و نشانه‌شناختی رفته‌ام. اما قلب جلد اول، مبانی و زبان سینماست؛ از قاب و نما تا حرکت دوربین و نورپردازی که اگر خواننده درک درستی از آن نداشته باشد، نقدش سطحی باقی می‌ماند.

عباسی افزود: جلد دوم این مجموعه، افقی گسترده‌تر دارد و میدان عمل آموخته‌های جلد اول است. این مجلد خواننده را به سفری در سینمای جهان از هالیوود و سینمای اروپا تا سینمای شاعرانه آسیای شرقی و واقع‌گرای سینمای ایران می‌برد.

وی با تأکید بر اینکه نقطه اوج جلد دوم، کالبدشکافی آثار شاخص تاریخ سینماست، تصریح کرد: از کلاسیک‌هایی چون «همشهری کین» تا آثار ماندگار ایران مثل «کلوزآپ»، «طعم گیلاس» و «جدایی نادر از سیمین» را بررسی کرده‌ام تا نشان دهم چگونه تئوری و عمل در کنار هم معنای تازه‌ای به سینما می‌بخشند.

این نویسنده تصریح کرد: آنچه در این کتاب به آن پایبند بوده‌ام، ارائه مفاهیم با زبانی ساده و قابل‌فهم برای تمامی علاقه‌مندان است، بی‌آنکه از عمق و دقت تخصصی کاسته شود. در روزگاری که سینمای ایران بیش از هر زمان دیگری به نقدی روشن‌گر و مستدل نیاز دارد، امیدوارم این کتاب بتواند چراغ راه نسلی تازه از منتقدان باشد؛ نسلی که با دیدن فیلم، نه فقط لذت می‌برد، بلکه می‌پرسد، تحلیل می‌کند و در نهایت می‌نویسد.

کتاب «مکاشفه در قاب سینما» در دو جلد توسط انتشارات نسل روشن به چاپ رسیده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.